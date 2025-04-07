شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف فوائد زيت الزيتون البكر الممتاز في تسكين الألم والان مع تفاصيل الخبر

يُستخدم زيت الزيتون على نطاق واسع في الطهي، حيث يعتمد بعض الأشخاص المهتمون بالحفاظ على صحتهم على زيت الزيتون البكر الممتاز، ووفقًا لما كشف عنه بحث حديث، فقد وجد أن هناك مركبات معينة في زيت الزيتون البكر الممتاز يمكن أن تعمل بشكل طبيعي كمسكنات الألم الشائعة مثل الإيبوبروفين، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول هذه الدراسة الحديثة ونتائجها:

لا يمكن إنكار أن زيت الزيتون البكر الممتاز يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، ولكن وفقًا لدراسة أجراها مركز مونيل للحواس الكيميائية في فيلادلفيا، فقد وجد أن المكون النشط في زيت الزيتون البكر الممتاز المعروف باسم أوليوكانثال يحتوي على مركب يحاكي آثار مسكن الألم الإيبوبروفين، وفي الواقع، أظهر هذا المركب نتائج مهمة في تقليل الصداع وآلام التهاب المفاصل في بعض الحالات، وفقًا للبحث.

ما هي كمية زيت الزيتون البكر الممتاز المناسبة؟

وفقًا لدراسة أجراها مركز مونيل للحواس الكيميائية في فيلادلفيا، وذكر الباحث الرئيسي، بول بريسلين، أن تناول "جرعة يومية مقدارها 50 جرامًا، أو 4 ملاعق كبيرة، من زيت الزيتون البكر الممتاز يُعطي ما يُعادل حوالي 10% من جرعة الإيبوبروفين المُوصى بها لتسكين آلام البالغين، وأوضح أن تناول زيت الزيتون البكر الممتاز لن يُعالج الصداع فورًا، ولكنه قد يُعطيك بعض الفوائد طويلة الأمد لاستخدام الإيبوبروفين المُتكرر، بما في ذلك المساعدة في الوقاية من مرض الزهايمر.

ما هو الأوليوكانثال؟

الأوليوكانثال مركب يعمل بنفس طريقة مسكن الألم إيبوبروفين، إذ يُثبط مكونات مسار الألم المعروف باسم نظام البروستاجلاندين، ولعل أسهل طريقة للتحقق من وجود الأوليوكانثال هي تناول الزيت صافيًا وملاحظة مدى قوة لسعته في الحلق، وأضاف البحث أن هذا المركب يجب أن يكون موجودًا في أي زيت بكر ممتاز، ومع ذلك، قد تختلف تركيزاته تبعًا لمجموعة من العوامل، مثل نوع والمدة الزمنية لزيت الزيتون منذ عصره.

كيف تشتري زيت زيتون عالي الجودة؟

يقول الخبراء في الدراسة إن معظم زيوت الزيتون البكر الممتاز المتوفرة في المتاجر تحتوي على نسبة منخفضة نسبيًا من هذا المركب "الأوليوكانثال"، ويقترح الخبراء أن الطريقة البسيطة للتحقق من نقاء زيت الزيتون ووجود مركب الأوليوكانثال النشط هي ارتشاف الزيت صافيًا وملاحظة مدى قوة لسعته في الحلق، فكلما زادت اللسعة، زاد مستوى الأوليوكانثال.