شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة سهلة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية فى الجو المحمل بالأتربة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أبريل 2025 02:00 م

تحذيرات من قبل هيئة الأرصاد الجوية من نشوب رياح الخماسين، ولذا قد يتأثر مرضي الحساسية والجيوب الأنفية بشكل ملحوظ، وعليك اتباع العديد من النصائح للحد من التعرض لأي مضاعفات صحية، وفقًا لموقع "healthline".

قدم التقرير روشتة بسيطة وسهلة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية خاصة في الجو اللي فيه أتربة، وهي:

روشتة يومية للحماية والتقليل من الأعراض 1. بخاخ أنف

بخة في كل فتحة أنف مرة يوميًا صباحًا تساعد علي تقلل الالتهاب ويخفف انسداد الأنف.

2. مضاد هيستامين

قرص واحد يوميًا مساءً، فهو يعمل علي تقليل من العطس والحكة وسيلان الأنف.

3. محلول ملحي للأنف

يُستخدم 2-3 مرات يوميًا لغسيل الأنف من الأتربة، فيساعد على تنظيف الجيوب وفتح مجرى التنفس.

4. أخذ حبوب فيتامين C

لتقوية المناعة وتقليل الالتهابات.

نصائح إضافية في الأتربة

وفي نفس السياق، قدم الدكتور محمد يونس استشاري الصدر في القصر العيني، بعض النصائح الإضافية الهامة، للحماية من التعرض لأي مضاعفات صحية لمرضي الحساسية والجيوب الأنفية مرتبطة بتقلبات الطقس ونشوب الأتربة، ومنها:

- تجنب الخروج وقت العواصف أو عند نشاط الرياح المحملة بالأتربة

- اغسل وجهك وأنفك بالماء بعد العودة من الخارج

- استخدم كمامة عند الخروج في الجو الغباري

- اشرب سوائل دافئة بكثرة (زنجبيل، نعناع، يانسون)

- الماء تعد من أهم الأمور التي يجب الإهتمام بها، لأنها تساهم بشكل ملحوظ في تقليل تراكم السموم والأتربة في الجسم.

- لو الحالة شديدة أو مزمنة، ممكن نضيف أقراص كورتيزون لفترة قصيرة تحت إشراف طبي.

