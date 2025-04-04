بطرق مجربة.. إليكِ كيف تشجعين أطفالك على الحركة وأهم الرياضات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 أبريل 2025 10:19 صباحاً - تعد الفترة من عمر 5 إلى 17 سنة هي فترة نمو؛ تتطور فيها الصحة الجسدية والعقلية لطفلك، كما يتعلم الأطفال الكثير عن بيئتهم أثناء وجودهم خارج المنزل، ولن يكون هذا التطور مثالياً إلا إذا كان طفلك نشيطاً.

هناك العديد من الأنشطة البدنية التي تناسب الأطفال من عمر 5 إلى 17 سنة، مثل الألعاب البدنية والرياضة، والأنشطة الترفيهية التي يمكن القيام بها في ذلك العمر؛ بنشاط لمدة 60 دقيقة يومياً لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، وقد تكون لمدة 30 دقيقة في الصباح، تليها 30 دقيقة في فترة الظهيرة، وكلما طالت المدة؛ كان ذلك أفضل. إليكِ، وفقاً لموقع "raisingchildren"، لماذا -نفسياً وبدنياً- يحتاج الأطفال إلى ممارسة النشاط البدني، وكيف يمكن تشجيعهم؟

لماذا يحتاج الأطفال إلى ممارسة النشاط البدني؟

ممارسة التمارين تحرق السعرات الحرارية الزائدة لطفلك - الصورة من موقع Freepik

نمو أنسجة الجسم: تساعد التمارين الرياضية على نمو أنسجة الجسم المختلفة، وتدرب الجسم على التنسيق الجيد؛ لأن مرحلة الطفولة هي الوقت المناسب لتدريب الدماغ على التنسيق مع كل عضلات الأطراف؛ حتى يتمتع الأطفال بتوازن الجسم، ويتمكنوا من التحكم بأطرافهم بشكل أفضل.

تساعد التمارين الرياضية على نمو أنسجة الجسم المختلفة، وتدرب الجسم على التنسيق الجيد؛ لأن مرحلة الطفولة هي الوقت المناسب لتدريب الدماغ على التنسيق مع كل عضلات الأطراف؛ حتى يتمتع الأطفال بتوازن الجسم، ويتمكنوا من التحكم بأطرافهم بشكل أفضل. امتصاص العناصر الغذائية: من خلال الحركة النشطة، ستتمكن أنسجة العظام والعضلات والمفاصل المختلفة من امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل، حتى تنمو بشكل أقوى.

من خلال الحركة النشطة، ستتمكن أنسجة العظام والعضلات والمفاصل المختلفة من امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل، حتى تنمو بشكل أقوى. صحة القلب: الأطفال النشيطون يتمتعون بصحة جيدة في القلب والأوعية الدموية؛ لأن القلب والرئتين سوف تعتاد على استخدام الأكسجين وتوزيعه في جميع أنحاء الجسم.

الأطفال النشيطون يتمتعون بصحة جيدة في القلب والأوعية الدموية؛ لأن القلب والرئتين سوف تعتاد على استخدام الأكسجين وتوزيعه في جميع أنحاء الجسم. حرق السعرات الحرارية : ليصبح وزنهم مناسباً لطولهم وعمرهم.

: ليصبح وزنهم مناسباً لطولهم وعمرهم. طفلك اجتماعي: من خلال ممارسة النشاط البدني خارج المنزل، سيصبح طفلك اجتماعياً أكثر، ولديه المزيد من الأصدقاء للعب معهم، وهذا سيشجع الطفل على التفاعل مع الأطفال في نفس أعمارهم، ويساعد على بناء الثقة بالنفس، لذلك في مرحلة المراهقة والبلوغ، ستكون لدى الأطفال القدرة على التكيف مع البيئات الاجتماعية بشكل أفضل، وسيكونون قادرين على التغلب على المشاكل العقلية؛ مثل القلق والاكتئاب.

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طرق لتشجيع الأطفال على الحركة

مع تقدم العمر، سيكون من الصعب بناء عادات الأطفال لتلبية احتياجات النشاط البدني. ولهذا السبب عليكِ أن تجعلي الطفل يعتاد على ذلك منذ سن مبكرة. فيما يلي بعض النصائح التي يمكنكِ القيام بها؛ لمساعدة طفلك على التحرك بشكل أكثر نشاطاً:

تحديد مقدار النشاط البدني حسب العمر

مرحلة الروضة أو سن ما قبل المدرسة: تتطلب أنشطة تساعد على التطور الحركي؛ مثل رمي الكرة وركلها أو الجري أو ركوب دراجة ثلاثية العجلات.

أو سن ما قبل المدرسة: تتطلب أنشطة تساعد على التطور الحركي؛ مثل رمي الكرة وركلها أو الجري أو ركوب دراجة ثلاثية العجلات. سن المدرسة المبكرة: في هذا العمر يستطيع الأطفال فهم قواعد الألعاب الرياضية، وبالتالي التعرف إلى مواهب الأطفال واهتماماتهم. يمكنك أيضاً الانضمام إلى طفلك في النادي الرياضي الذي يحبه في بداية سن المدرسة. وفي المقابل، لن يهتم جميع الأطفال بألعاب رياضية محددة، لذا يعد دور الوالدين ضرورياً جداً؛ لتشجيع الأطفال على ممارسة الأنشطة خارج المنزل؛ مثل المشي أو ركوب الدراجات.

في هذا العمر يستطيع الأطفال فهم قواعد الألعاب الرياضية، وبالتالي التعرف إلى مواهب الأطفال واهتماماتهم. يمكنك أيضاً الانضمام إلى طفلك في النادي الرياضي الذي يحبه في بداية سن المدرسة. وفي المقابل، لن يهتم جميع الأطفال بألعاب رياضية محددة، لذا يعد دور الوالدين ضرورياً جداً؛ لتشجيع الأطفال على ممارسة الأنشطة خارج المنزل؛ مثل المشي أو ركوب الدراجات. المراهقة: في هذه المرحلة عادة ما يكون لدى الأطفال خيارات بشأن النشاط البدني، لذا على الوالدين تلبية حاجتهم إلى النشاط البدني؛ مثل توفير المعدات الرياضية حتى يكون أطفالهم أكثر تحفيزاً، وفي المقابل يحتاج الآباء إلى توجيه ومساعدة أطفالهم باستمرار؛ حتى يلتزم الأطفال بمسؤولياتهم الأكاديمية، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة.

الحد من وقت الشاشة

يجب الحد من وقت الشاشة؛ لمنع الأطفال من قلة النشاط البدني خارج المنزل؛ لأنهم يفضلون ممارسة الألعاب على الأجهزة. للحد من ذلك، قومي بوضع جدول زمني لطفلك للعب بالأدوات الذكية، على سبيل المثال لمدة ساعة أو ساعتين يومياً، أو قومي بتقييد وصول طفلك إلى العناصر الإلكترونية؛ مثل أجهزة التلفاز وأجهزة الكمبيوتر في غرفة الطفل.

جعل ممارسة الرياضة روتيناً

شجعي طفلك على مشاركة الأنشطة معاً مثل ركوب الدراجات - الصورة من موقع AdobeStock

يجب أن تكون ممارسة الرياضة روتيناً، حتى يعتاد الأطفال عليها ويتذكروا متى يمارسون الرياضة، لذا قومي بوضع جدول للأنشطة خارج المنزل مع طفلك، على سبيل المثال عن طريق ركوب الدراجة في نهاية كل أسبوع.

شجعي طفلك أيضاً على مشاركة الأنشطة مثل ركوب الدراجات أو مجرد المشي.

نظرة إيجابية عن النشاط البدني

يمكن القيام بذلك من خلال تعريف الأطفال بالشخصيات الناجحة في الألعاب الرياضية؛ مثل لاعبي كرة القدم أو كرة السلة. ويمكن أيضاً السماح للأطفال باللعب خارج المنزل بعد يوم من الدراسة أو بعد الانتهاء من الواجبات المدرسية.

ومن ناحية أخرى، لا تجبري طفلك على اللعب خارج المنزل؛ إذا كان طفلك يميل إلى أن يكون أقل نشاطاً. على سبيل المثال، إذا أُمر الطفل بممارسة تمارين الضغط لأنه ارتُكب خطأ؛ فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى خلق نظرة سلبية، ويميل إلى تجنب النشاط البدني.

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الرياضات المناسبة حسب أعمار الأطفال

للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و9 سنوات

لا يزال الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و9 سنوات غير قادرين على ممارسة أي هواية، بما في ذلك نوع الرياضة التي يحبونها، لذلك هناك حاجة إلى التوجيه والدعم من الوالدين؛ لتوفير فهم لهذا النوع من الرياضة.

تشمل أنواع الرياضة المناسبة للأطفال من عمر 6 إلى 9 سنوات ما يلي:

الجري.

كرة القدم.

السباحة.

الدفاع عن النفس.

تعد الرياضات السابقة من أنواع الرياضات التي تتطلب تعليمات وقواعد لعب بسيطة وغير معقدة، ويسهل على الأطفال فهمها. تتكيف هذه الأنواع من الألعاب الرياضية مع المهارات الحركية للأطفال، ويمكن أيضاً أن تجعلهم سعداء.

للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10و12 سنة

يتمتع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و12 عاماً بمهارات حركية أفضل بكثير من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و9 سنوات. في هذه الفئة العمرية، يستطيع الأطفال فهم كيفية ممارسة لعبة أو رياضة لها قواعد أخرى؛ مثل:

كرة القدم.

كرة السلة.

الكرة الطائرة.

كرة الريشة.

البيسبول.

رياضة الجري.

التنس، أو تنس الطاولة.

ولهذه الرياضات قواعد معقدة، وتتطلب من الأطفال التفاعل والتعاون مع أصدقائهم كفريق واحد.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.