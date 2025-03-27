شكرا لقرائتكم خبر عن تظهر على الرقبة والخصر.. علامات تحذيرية تنذر بقرب الإصابة بمرض السكرى والان مع تفاصيل الخبر

يُعد داء السكري من النوع الثاني حالة صحية شائعة في جميع أنحاء العالم، ويحدث عندما يعجز جسمك عن إنتاج كمية كافية من الأنسولين ليعمل بشكل صحيح، أو عندما تصبح خلايا الجسم غير قادرة على الاستجابة للأنسولين، مع أن الأطباء يُشيرون إلى أن ظهور مرض السكري قد يكون تدريجيًا، إلا أن هناك العديد من الأعراض التي يُظهرها جسمك حتى في المراحل المبكرة من هذه الحالة، لذا فإن الاهتمام الجاد بالعلامات والأعراض المبكرة لداء السكري من النوع الثاني أمر بالغ الأهمية، بحسب موقع "تايمز ناو".

بقع داكنة في الرقبة وحولها

إذا لاحظتَ فجأةً ظهور بقع داكنة من الجلد على تجاعيد الرقبة أو الإبط أو الفخذ، فقد يكون ذلك بسبب مقاومة جسمك للأنسولين، قد تبدو هذه البقع ناعمة ويجب أخذ هذه الحالة، المعروفة باسم الشواك الأسود، على محمل الجد.

الزوائد الجلدية

وفقًا للخبراء، تزداد احتمالية ظهورها بسبب مقاومة الأنسولين. تُعد الزوائد الجلدية من أكثر الحالات الجلدية شيوعًا لدى مرضى السكري من النوع الثاني. بالإضافة إلى ذلك، قد يُصاب الشخص أيضًا بجلد أكثر سمكًا، وتغير في لون الجلد، وجفاف وحكة في الجلد.

محيط خصرك أكثر من نصف طولك

تُعدّ دهون البطن الزائدة، التي تجعل محيط خصرك أكثر من نصف طولك، مؤشرًا قويًا على مقاومة الأنسولين والإصابة بمرض السكري. كما إنّ سماكة الجزء الأوسط من الجسم يعني تراكم الدهون الحشوية حول أعضائك، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي.

تورم القدمين

يؤثر ارتفاع مستويات السكر في الدم على الدورة الدموية، وقد يُلحق الضرر بأعصاب القدمين، مما يؤدي إلى تورم والتهاب، بالإضافة إلى ألم ووخز أو تنميل.

ووفقًا للخبراء، فإنّ هذه الحالة، المعروفة باسم الاعتلال العصبي، تتفاقم مع مرور الوقت، وتؤدي إلى مضاعفات أكثر خطورة إذا لم يتلقَّ الشخص علاجًا لمرض السكري.

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم حالة شائعة تحدث بشكل مستقل، كما أنّ احتمالية حدوثه أعلى بمرتين لدى مرضى السكري.

انقطاع التنفس أثناء النوم

انقطاع التنفس أثناء النوم هو اضطراب في التنفس، وهو من أولى علامات مرضى السكري، مما يجعل التحكم في مستويات الجلوكوز أمرًا بالغ الصعوبة. إنّه يُغيّر أيض الجلوكوز ويزيد من مستوياته، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ترهل الذراعين

مع أن ترهل الذراعين ليس علامة مباشرة على داء السكري من النوع الثاني، إلا أن الدهون الزائدة أو الجلد الزائد في الذراعين، إلى جانب علامات أخرى مثل البقع الداكنة المخملية في تجاعيد الجسم، ترتبط بمقاومة الأنسولين، وهي مقدمة رئيسية لداء السكري من النوع الثاني.

حدبة الظهر

حدبة الظهر، التي غالبًا ما تكون نتيجة لمتلازمة كوشينج، هي اضطراب في زيادة الكورتيزول. ورغم أنها ليست علامة مباشرة على داء السكري، إلا أن حدبة الظهر ترتبط عادةً بحالات مثل متلازمة كوشينج، التي تؤدي إلى مقاومة الأنسولين وربما الإصابة بمرض السكري.

ما هي عوامل خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني؟

وفقًا للأطباء، مع أن أي شخص معرض للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، إلا أن بعض العوامل قد تزيد من خطر الإصابة، وتشمل:

-العمر 45 عامًا أو أكثر

-اتباع نمط حياة غير صحي

-السمنة أو زيادة الوزن

-اتباع نظام غذائي غير متوازن

-وجود تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكري

-الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض

-وجود تاريخ طبي للإصابة بسكري الحمل أو أمراض القلب أو السكتة الدماغية

-الإصابة بمرحلة ما قبل السكري