شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تنظم مستويات حمض اليوريك للوقاية من النقرس.. طرق سهلة والان مع تفاصيل الخبر

يقوم جسمك بتصفية حمض اليوريك أسيد أو حمض البوليك من خلال الكلى وفي البول، ولكن إذا كان هناك استهلاك مفرط للبيورين - الموجود بمستويات عالية في بعض الأطعمة ويتحلل في جسمك - فإنه يتراكم في دمك، إن مستوى حمض البوليك الطبيعي أقل من 6.8 مليجرام لكل ديسيلتر (ملجم/ديسيلتر)، وارتفاعه يسبب ارتفاع حمض البوليك في الدم، مما يؤدي إلى النقرس ويجعل الدم والبول حمضيين للغاية، ومع ذلك، وفقًا للخبراء، من الممكن تنظيم مستويات حمض اليوريك بشكل طبيعي للوقاية من النقرس من خلال نصائح بسيطة، بحسب موقع تايمز ناو.

اشرب الكثير من الماء

يساعد شرب الماء والسوائل كليتيك على التخلص من حمض البوليك بشكل أسرع، ووفقًا للدراسات، تقوم الكلى بتصفية حوالي 70 % من حمض البوليك في جسمك.

وبالتالي شرب كمية كافية من الماء ممارسة التمارين الرياضية، وخاصة عند الاستيقاظ في ساعات الصباح، تساعد في دعم الكلى وقد تقلل من خطر الإصابة بحصوات حمض البوليك في الكلى.

احتفظ دائمًا بزجاجة ماء معك طوال الوقت، ويمكنك أيضًا ضبط المنبه كل ساعة لتذكيرك بأخذ بضع رشفات.

خذ جرعة ليمون

بعد الاستيقاظ، تناول عصير نصف كوب ليمونة في كوب من الماء الساخن أو الفاتر للمساعدة في موازنة مستويات حمض البوليك لديك.

وللحصول على نكهة إضافية، يمكنك إضافة قليل من الملح الأسود وبضع قطرات من عصير الزنجبيل إلى الخليط.

يقول الأطباء أنه بالإضافة إلى جعل جسمك قلويًا، فإنه يحفز أيضًا الهضم ويمنع تكوّن بلورات حمض البوليك في المفاصل.

اشرب القهوة

يعتبر القهوة مفيدة للغاية في خفض مستويات حمض البوليك في المصل بطريقتين على الأقل:

تنافس مع الإنزيم الذي يكسر البيورنات في الجسم، مما يؤدي إلى خفض معدل إنتاج حمض البوليك.

يزيد من معدل إخراج الجسم لحمض اليوريك.

الكافيين في القهوة يساعد على زيادة معدل إخراج الجسم لحمض البوليك.

المشي حافي القدمين

وفقًا للخبراء، فإن المشي حافي القدمين على العشب في الصباح يمكن أن يفعل الكثير في تحقيق التوازن والحفاظ على مستويات حمض اليوريك لديك. تقول الدراسات إن تأثير الضغط الطبيعي على باطن القدمين يحفز وظائف الكلى ويساعد على التخلص من حمض اليوريك بشكل أفضل.

كما أن التأثير المهدئ الناتج عن التواصل مع الطبيعة يساعد على تقليل التوتر، وهو أحد الأسباب الأقل شهرة لاختلال توازن حمض البوليك.

تناول المزيد من الألياف في وجبة الإفطار

من المهم إضافة المزيد من الألياف إلى وجبة الإفطار، مما قد يساعد في تقليل مستويات حمض اليوريك. تقول الدراسات إن الألياف تساعد أيضًا في موازنة مستويات السكر في الدم والأنسولين وتزيد من الشعور بالشبع، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

في حين ينبغي لمعظم البالغين أن يهدفوا إلى تناول 22-34 جرامًا من الألياف في نظامهم الغذائي طوال اليوم، يمكنك تضمينها في وجبة الإفطار العصائر أو بودنج بذور الشيا، والذي يحتوي على جميع العناصر الغذائية الرئيسية ويساعد على إزالة حمض اليوريك الزائد.