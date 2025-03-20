كل ما تريد معرفته عن التهاب العصب البصرى

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التهاب العصب البصري هو حالة تحدث عندما يُصاب العصب البصري الذي ينقل الإشارات البصرية من العين إلى الدماغ بالتهاب أو تلف، ووفقا لموقع healthline ، فإن هذا قد يسبب ذلك ألمًا وفقدانًا مؤقتًا للرؤية في عين واحدة عادةً.

أعراض التهاب العصب البصرى

1. فقدان الرؤية المؤقت:

يحدث عادةً في عين واحدة.

يمكن أن يكون جزئيًا أو كليًا، ويزداد سوءًا في غضون ساعات أو أيام.

2. ألم في العين:

غالبًا ما يزداد الألم عند تحريك العين.

3. اضطراب رؤية الألوان:

تصبح الألوان باهتة أو أقل إشراقًا.

4. صعوبة في رؤية الأشياء بوضوح:

خاصةً في الإضاءة الضعيفة أو عند الإجهاد البصري.

5. ظهور بقع عمياء أو رؤية ضبابية:

قد يتأثر جزء من المجال البصري أو كله.

أسباب التهاب العصب البصرى

1. أمراض مناعية:

التصلب المتعدد (Multiple Sclerosis): السبب الأكثر شيوعًا.

أمراض مناعة ذاتية أخرى: مثل الذئبة أو متلازمة شوجرن.

2. العدوى:

فيروسات مثل: الهربس، الحصبة، الجدري المائي، الإيدز.

التهابات بكتيرية مثل: مرض لايم، الزهري.

3. نقص التغذية:

نقص فيتامين B12 قد يؤدي إلى التهاب العصب البصري.

4. الأدوية والسموم:

بعض الأدوية مثل إيثامبوتول (لعلاج السل)، أو التعرض للمواد السامة مثل الميثانول.

5. اضطرابات التمثيل الغذائي:

مثل مرض السكري، الذي قد يؤثر على الأعصاب.

التشخيص:

فحص العين السريري: تقييم حدة البصر، رؤية الألوان، واستجابة البؤبؤ للضوء.

تصوير الرنين المغناطيسي (MRI): لتحديد الالتهاب وتقييم الأضرار المحتملة.

فحص المجال البصري: للكشف عن العيوب في مجال الرؤية.

فحص الدم: للكشف عن التهابات أو اضطرابات مناعية.

علاج التهاب العصب البصري

1. العلاج بالكورتيكوستيرويدات:

مثل الميثيل بريدنيزولون لتقليل الالتهاب.

2. الأدوية المناعية:

إذا كان الالتهاب مرتبطًا بحالة مناعية مثل التصلب المتعدد.

3. العلاج الطبيعي والرؤية التأهيلية:

للمساعدة في تحسين الرؤية وتقليل الآثار السلبية.

4. علاج السبب الأساسي:

مثل تناول مكملات فيتامين B12 إذا كان النقص هو السبب.

5. الراحة ومراقبة الحالة:

في بعض الحالات البسيطة، قد يتحسن الالتهاب تلقائيًا دون علاج.

نصائح للوقاية والعناية:

تناول نظام غذائي صحي متوازن، غني بالفيتامينات والمعادن.

مراقبة الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم.

الابتعاد عن المواد السامة والكحوليات.

الحفاظ على صحة العينين بتجنب إجهادها وعدم تعريضها للضوء المباشر أو المهيجات.