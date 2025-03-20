شكرا لقرائتكم خبر عن خليها على سحورك.. أطعمة ومشروبات ترطب عليك فى الصيام والان مع تفاصيل الخبر

مع تقلبات الطقس في الوقت الحالي من المهم أن نحرص على تناول أطعمة ومشروبات خاصة في السحور من أجل صيام صحى في النهار دون الشعور بالعطش أو التعب والإرهاق ، حيث إن تناول بعض الأطعمة والمشروبات قد يساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم خاصة مع الصيام ويمنحك الطاقة اللازمة طوال اليوم، وفقًا لموقع "Healthline".

إليك بعض الأطعمة والمشروبات التي يمكن تناولها على السحور تمنع العطش وتمنحك الطاقة في الصيام:الماء

يعتبر شرب الماء بكميات كافية على السحور أمرًا أساسيًا للحفاظ على ترطيب الجسم طوال اليوم، حيث يُفضل شرب 2-3 أكواب من الماء على السحور لمنع الشعور بالعطش الشديد في الصيام.

الزبادي

يحتوي الزبادي على البروبيوتيك وهى بكتيريا نافعة توجد في الأساس في الأمعاء، حيث تعزز هذه البكتيريا الموجودة في الزبادى على الهضم الجيد ويمنحك شعورًا بالشبع لفترة أطول، كما أن الزبادى مرطب جيد ويمنع نوبات العطش أيضًا خاصة في الصيام، ويمكن إضافة مكونات صحية للزبادى لتعزيز قيمته الغذئية مثل الفواكه الطازجة أو العسل.

الفواكه والخضراوات الغنية بالماء

مثل الخيار والفواكه الحمضية (البرتقال والليمون)، والكابوتشا، حيث تحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم في الصيام ومنع العطش.

الحبوب الكاملة

مثل الشوفان، حيث يمكن لتناول الشوفان على السحور أن يمنحك شعورًا بالشبع خلال الصيام وذلك بفضل محتواه العالى من الألياف، كما يساعد الشوفان على استقرار مستويات السكر في الدم.