شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب حالات الطب.. تسرب سائل دماغ بريطانية بسبب حصة رياضة والان مع تفاصيل الخبر

الحالات الطبية الغريبة والأمراض المختلفة كثيرة، تلك التي وقف الطب عاجزاً أمامها. فهناك حالات لا تفسير طبي وعلمي لها، على الرغم من حدوثها.

حالة طبية حيرت الأطباء في طبيعتها وسببها. فوفقاً لتقرير نشر في موقع iflscience ، ذهبت امرأة بريطانية تبلغ من العمر 42 عاماً إلى الأطباء بسبب شعورها بالصداع والم الرأس المستمر دون معرفة السبب. فكان الصداع لا يطاق، ليكتشف الأطباء إصابتها بتسرب سائل دماغها، وهي حالة طبية نادرة نسبياً.

وجاءت شكوى المرأة البريطانية بعد حضورها حصة من التمارين تسمى البيلاتس، حيث شعرت بطقطقة في مؤخرة رقبتها وبدأت من بعدها تعاني من صداع والم في الرأس لا يتوقف أبداً، خاصة عند استلقائها على ظهرها.

تشخيص الحالة

ومع التشخيص العميق للحالة بعد أن حار الأطباء في سببها، شخصت بإصابة في عضلات الرقبة، والصداع تفاقم تدريجياً بعد أسابيع من الفحوصات، أصبح لا يحتمل. وأظهر التصوير بالرنين المغناطيسي وجود تجمعات دموية شديدة خارج الدماغ، مما أدى إلى حدوث جيوب شديدة أدت إلى نفاذ السائل النخاعي خارج العمود الفقري.

وقال الأطباء إنها حالة نادرة ولا علاقة بين تمارين البيلاتس أو التمارين الرياضية وبين حدوث هذه الحالة، إلا إن الربط محتمل إذا كانت قد عانت من إصابة في التمرين، إلا إنها احتمال ضعيف.

وبعد أسبوعين كاملين من الراحة في الفراش وعلاج تخفيف الألم، تدريجياً بدأت المرأة في العودة إلى طبيعتها. واتخذت وفقاً لرأي الأطباء الحذر الإضافي عند القيام بأي فعل أو حركة تزيد الضغط على عضلات الرقبة. كما امتنعت تماماً عن ممارسة الرياضة والتمارين الرياضية لوقت طويل.