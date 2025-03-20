اللب الأبيض تسالى بين الفطار والسحور يحسن الهضم والمناعة ويشعرك بالشبع

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اللب الأبيض أو بذور اليقطين، من التسالي اللذيذة الغنية بالعناصر الغذائية، ويمكنك تناولها خلال الوقت بين السحور والإفطار، ووفقًا للدراسات، اللب الأبيض له العديد من الفوائد الصحية، مثل خفض مستويات السكر في الدم، وتوفير الطاقة، وتنظيم عملية الهضم، وتحسين صحة القلب، وحتى تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، بحسب موقع تايمز ناو.

اللب الأبيض تسالى بين الفطار والسحور.. اعرف فوائده الصحية يعطيك الطاقة

يساعد المحتوى العالي من البروتين في بذور اليقطين، إلى جانب المغنيسيوم والألياف، في الحفاظ على مستويات طاقة ثابتة طوال اليوم لأنها تعمل على استقرار مستويات السكر في الدم، مما يمنع انخفاض الطاقة.

يساعد على الهضم وصحة الأمعاء

يساعد المحتوى العالي من الألياف في بذور اليقطين المساعدة في تنظيم عملية الهضم ودعم صحة الأمعاء، تعزيز حركات الأمعاء المنتظمة التي تدعم ميكروبيوم الأمعاء الصحي.

لا تعمل الألياف على إضافة حجم إلى البراز، مما يسهل مروره عبر الجهاز الهضمي ويمنع الإمساك فحسب، بل تعمل أيضًا كمصدر غذائي للبكتيريا المعوية المفيدة، مما يساعد على تخفيف الإمساك وتعزيز حركات الأمعاء المنتظمة.

يعزز وظائف المخ

بذور اليقطين غنية بالزنك، وهو معدن ضروري لتعزيز الذاكرة ومهارات التفكير. كما أنها مصدر مفيد للمغنيسيوم المُخفف للتوتر، وفيتامينات ب، والتريبتوفان، وهو المادة الكيميائية المُساعدة على تحسين المزاج، السيروتونين. ووفقًا للخبراء، يلعب الزنك دورًا أساسيًا في نقل الإشارات العصبية، مما يُقلل من خطر الإصابة بالأمراض العصبية التنكسية مثل الزهايمر.

يعزز مستويات المناعة

تساهم بذور اليقطين بشكل كبير في تعزيز مستويات المناعة بسببمحتوى غني بالزنك وفيتامين E، كلاهما حاسمان لـوظيفة المناعة والحماية من العدوى.

فيتامين هـ، وهو مضاد أكسدة قوي، يحمي الجسم من أضرار الجذور الحرة ويدعم استجابة مناعية صحية. يقول الأطباء إنه بالإضافة إلى تعزيز المناعة، تُقدم بذور اليقطين فوائد صحية أخرى متنوعة، منها تحسين صحة القلب والبروستاتا وتحسين النوم.

دعم فقدان الوزن

بذور اليقطين تدعم إنقاص الوزن بسبب محتواها العالي من الألياف والبروتين، مما يعزز الشعور بالشبع،الحد من الإفراط في تناول الطعامويساعد في تقليل الجوع والرغبة الشديدة في تناول الطعام.

الحد الأدنى الموصى به من الألياف للبالغين لدعم الصحة العامة والحفاظ على الوزن يتراوح بين 19 و38 جرامًا يوميًا. نصف كوب من بذور اليقطين بدون قشر يوفر 5 جرامات من الألياف، بينما نصف كوب بدون قشر يوفر 1.5 جرام.