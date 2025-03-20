الامارات | نوف المعمري: رياضة المرأة في رمضان تحسّن الصحة وتخفف الضغوط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت المدربة الدولية، نوف المعمري، أن المرأة بحاجة إلى ممارسة الرياضة في شهر رمضان المبارك بشكل منتظم، لمساعدتها على الحفاظ على معدل الهرمونات بشكل منتظم، ما يساعدها في تعزيز إفراز «الإندورفين» و«السيروتونين»، وتحسين حساسية «الإنسولين» من الناحية الصحية، وكذلك لعدم اكتساب الوزن الزائد، ورفع مستوى المرونة وتعزيز لياقتها البدنية، وأن تكون ممارسة الرياضة منخفضة الشدة، بحيث تقتصر على المشي في المضامير الخارجية، أو التمارين الرياضية البسيطة داخل البيت أو الصالة الرياضية، وتعد المعمري إحدى خريجات أكاديمية الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام في دبي، وإحدى المواهب التدريبية المواطنة المرشحة لنيل شهادة الماجستير التي يمنحها الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام ومقره في إسبانيا.

وقالت المعمري لـ«الإمارات اليوم»: «من المهم ألا تمارس المرأة الرياضة وهي مرهقة أو لم يسبق لها تناول وجبة سحور جيدة معززة بالعناصر الغذائية المهمة والسوائل، وكذلك في حال عدم كفاية النوم، وأن تختار المرأة الوقت المناسب لممارسة الرياضة قبل أو بعد وجبة الإفطار، حسب رأي المدرب الرياضي المختص، وكذلك عند التخطيط لممارسة الرياضة بعد الإفطار، فإنه من المهم الحرص على أن تكون وجبة الإفطار خفيفة لكي لا يتعرض الجهاز الهضمي للإجهاد عند الرياضة».

وأضافت: «يفضل استخدام الأحذية الرياضية الخفيفة للحفاظ على التوازن خلال الحركة، خصوصاً في النصف الثاني من الشهر الفضيل، كما أنصح النساء اللاتي يعانين أمراضاً مزمنة ومنها داء السكري أو عدم انتظام الدورة الشهرية، استشارة الطبيبة والأخذ بالنصائح لتكون الرياضة مفيدة بشكل كامل، ولا يفضل ممارسة الرياضة بشكل منفرد لتلقي المساعدة العلاجية في الحالات الاضطرارية، مثل الإصابة أو فقدان التوازن الشائعة في شهر رمضان بسبب إجهاد الصوم والعمل معاً».

وأكدت المعمري أنه «من المهم الانتباه إلى أن لكل فئة عمرية رياضة معينة، وأن لكل وزن نوعاً من أنواع الرياضة، لذلك ننصح المرأة باختيار الرياضة المناسبة، وفقاً لرؤية المدربة المختصة».

وختمت: «الرياضة مهمة جداً للمرأة لكونها تمنح الراحة النفسية أكثر من الجلوس في البيت بعد يوم مملوء بالواجبات ولو اقتصرت على المشي، ولاشك في أن الرياضة تلعب دوراً أساسياً في تعزيز صحة المرأة، ليس فقط على المستوى الجسدي، بل أيضاً على المستوى النفسي لتخفيف الضغوط اليومية وتحسين التوازن الهرموني والطاقة الإيجابية، ومن الضروري اختيار الوقت المناسب للتمارين، لضمان تحقيق الفائدة المرجوة دون التأثير سلباً في الجسم خلال الصيام».

نوف المعمري:

. من المهم ألا تمارس المرأة الرياضة وهي مرهقة، أو لم يسبق لها تناول وجبة سحور جيدة.

. يفضل استخدام الأحذية الرياضية الخفيفة للحفاظ على التوازن خلال الحركة، خصوصاً في النصف الثاني من رمضان.