شكرا لقرائتكم خبر عن لا تهمل تناول السحور فى أواخر رمضان لهذه الأسباب.. مواصفات الوجبة المتوازنة والان مع تفاصيل الخبر

عدم تناول وجبة السحور يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتك خاصة في أواخر رمضان، حيث يكون الجسم مرهقًا أكثر من الصيام المتواصل.

وقدمت الدكتورة آمال فتحي، استشاري السمنة والنحافة في القصر العيني، بعض تأثيرات عدم تناول السحور على الصحة العامة، ومنها:

تأثيرات سلبية على الصحة1. نقص الطاقة والشعور بالتعب:

السحور يمد الجسم بالطاقة اللازمة للصيام. عدم تناوله قد يسبب ضعفًا عامًّا وخمولًا.

2. انخفاض مستوى السكر في الدم:

خاصةً عند مرضى السكري، قد يؤدي إهمال السحور إلى هبوط خطير في مستوى السكر.

3. فقدان الكتلة العضلية:

عند نقص الطاقة، يلجأ الجسم إلى استخدام العضلات كمصدر للطاقة، مما يؤدي إلى ضعف العضلات.

4. الجفاف:

عدم تناول السحور يقلل من فرصة شرب الماء والسوائل، مما قد يؤدي إلى الجفاف، خاصة في الطقس الحار.

5. الصداع وتقلبات المزاج:

نقص الغذاء والماء يمكن أن يسبب الصداع، التهيج، وصعوبة التركيز.

6. ضعف التركيز الذهني:

قلة الطاقة تؤثر على أداء المهام اليومية والتركيز.

وقدمت استشاري السمنة والنحافة، نصائح للسحور الصحي، ومنها:

-تناول وجبة سحور متوازنة تشمل: البروتينات (بيض، جبن قليل الدسم، زبادي)، الكربوهيدرات المعقدة (خبز أسمر، شوفان)، والخضراوات والفواكه الطازجة.

-احرص على شرب كمية كافية من الماء أو السوائل مثل اللبن أو العصائر الطبيعية.

-تجنب الأطعمة المالحة والمقلية لأنها تسبب العطش والجفاف.