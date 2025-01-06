اضطرابات الأكل لدى الأطفال أسبابها وكيفية علاجها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2025 10:19 صباحاً - تُعد اضطرابات الطعام من المشاكل الصحية الشائعة التى تُصيب الكثير من الأطفال، ويمكن اكتشاف تلك الاضطرابات مبكراً وإمكانية علاجها قبل أن تتسبب في إصابة الطفل بالعديد من المضاعفات الصحية، والتي تؤثر على الأطفال من مختلف الأعمار إليك وفقاً لموقع "هيلث لاين" أسباب اضطرابات الأكل، وأعراضها، وكيف يمكن للآباء التعامل مع الطفل المصاب بها.

الأنواع الشائعة من اضطرابات الأكل لدى الأطفال

فقدان الشهية العصبي

يُصاب بعض الأطفال بفقدان الشهية العصبي - الصورة من موقع AdobeStock

يعاني الأطفال المصابون بفقدان الشهية العصبي من الخوف الشديد من زيادة الوزن، فغالباً ما ينظر الأطفال المصابون بفقدان الشهية إلى أنفسهم على أنهم يعانون من زيادة الوزن على الرغم من أن أوزانهم تعد مناسبة إلا أنهم قد يفقدون الكثير من الوزن بسبب اتباع أنظمة غذائية صارمة أو ممارسة التمارين الرياضية المفرطة.

ربما تودين التعرف إلى اضطراب الأكل الانتقائي لدى الأطفال وحلول سريعة للتعامل معه.

الشره المرضي العصبي

الأطفال المصابون بالشره المرضي العصبي يعانون من نوبات متكررة من الشراهة تليها سلوكيات تعويضية لمنع زيادة الوزن وقد تشمل هذه السلوكيات التعويضية محاولات القيء، أو الصيام، أو ممارسة التمارين الرياضية بشكل مفرط.

اضطراب الأكل القهري

يتضمن اضطراب الأكل القهري قيام الطفل بتناول كميات كبيرة من الطعام في فترة قصيرة، يصاحبها شعور بفقدان السيطرة أثناء تناول الطعام وعلى عكس الشره المرضي العصبي، فإن الأطفال الذين يعانون من اضطراب الأكل القهري لا ينخرطون في سلوكيات منتظمة، مثل القيء أو ممارسة التمارين الرياضية المفرطة ولكن غالباً ما يرتبط اضطراب الأكل القهري بإصابة الطفل بمشاعر الضيق وزيادة الوزن بسبب الإفراط غير المبرر في تناول الطعام.

اضطراب الأكل الانتقائي

هو اضطراب يفضل فيه الطفل تناول بعض أنواع الطعام وقد يعاني الطفل من قلة الشهية لتناول الطعام، والخوف من تناول بعض أصناف الطعام مقارنة بغيرها بل قد يصبح الطفل انتقائياً في أنواع الأطعمة التي يتناولها وذلك لعدة أسباب، أبرزها إصابة بعض الأطفال بالتحسس لبعض أنواع الأطعمة والروائح وملمس بعض الأطعمة مقارنة بغيره من الأطفال، أو قد يكون الجهاز الهضمي للطفل غير مكتمل.

أسباب اضطرابات تناول الأكل لدى الأطفال

تُعد اضطرابات تناول الطعام لدى بعض الأطفال متعددة وغالباً ما تنطوي على مجموعة من العوامل الجينية والبيولوجية والنفسية والبيئية والتي تشمل:

التاريخ العائلي الأطفال الذين لديهم تاريخ عائلي من اضطرابات تناول الطعام قد يكونون أكثر عرضة للخطر.

الأطفال الذين لديهم تاريخ عائلي من اضطرابات تناول الطعام قد يكونون أكثر عرضة للخطر. الناقلات العصبية اختلال توازن الناقلات العصبية يؤثر على تنظيم المزاج والشهية.

اختلال توازن الناقلات العصبية يؤثر على تنظيم المزاج والشهية. التغيرات الهرمونية ، خاصة خلال فترة البلوغ.

، خاصة خلال فترة البلوغ. تدني احترام الذات والكمال.

الذات والكمال. عدم الرضا عن الجسم والضغط المجتمعي للحصول على صورة الجسم المثالية.

عن الجسم والضغط المجتمعي للحصول على صورة الجسم المثالية. أحداث الحياة المؤلمة، مثل سوء المعاملة أو التنمر.

من الضروري ملاحظة أنه على الرغم من أن هذه العوامل تساهم في تطور اضطرابات الأكل، إلا أنها لا تضمن حدوثها بشكل أكيد.

أعراض اضطرابات الأكل عند الأطفال

يُعد التعرف إلى أعراض اضطرابات الأكل عند الأطفال أمراً بالغ الأهمية للتدخل المبكر والعلاج. في حين أن الأعراض قد تختلف تبعاً للاضطراب المحدد، إلا أن هناك علامات شائعة يجب على الآباء الانتباه إليها:

التغييرات في عادات الأكل

انخفاض كبير في تناول الطعام، والخوف الشديد من زيادة الوزن.

نوبات متكررة من الإفراط في تناول الطعام تليها سلوكيات تعويضية مثل القيء أو الصيام أو الإفراط في ممارسة الرياضة.

اضطراب الأكل القهري تناول كميات كبيرة من الطعام في فترة قصيرة مع الشعور بفقدان السيطرة.

العلامات الجسدية

فقدان الوزن السريع أو التقلبات.

التعب والضعف والدوخة.

ظهور شعر ناعم على الجسم في محاولة للتدفئة بسبب سوء التغذية.

التغيرات السلوكية

الانسحاب الاجتماعي.

ممارسة الرياضة المفرطة.

طقوس حول الطعام، مثل تقطيع الطعام إلى قطع صغيرة أو تناول الطعام ببطء شديد.

المؤشرات العاطفية والنفسية

الخوف الشديد من زيادة الوزن.

تدني احترام الذات وعدم الرضا عن الجسم.

القلق والاكتئاب.

علاج اضطرابات الأكل عند الأطفال

يجب علاج اضطرابات الأكل لاستعادة الوزن الصحي للطفل - الصورة من موقع Freepik

العلاج الطبي : معالجة أي مشاكل صحية فورية تتعلق بسوء التغذية أو الجفاف ومراقبة واستعادة الوزن الصحي.

: معالجة أي مشاكل صحية فورية تتعلق بسوء التغذية أو الجفاف ومراقبة واستعادة الوزن الصحي. الاستشارة الغذائية : التعاون مع اختصاصيي التغذية لمساعدة الطفل على اتباع عادات غذائية متوازنة

: التعاون مع اختصاصيي التغذية لمساعدة الطفل على اتباع عادات غذائية متوازنة العلاج النفسي : العلاج السلوكي المعرفي (CBT) لمعالجة أنماط التفكير والسلوكيات الخاطئة لدى الطفل.

: العلاج السلوكي المعرفي (CBT) لمعالجة أنماط التفكير والسلوكيات الخاطئة لدى الطفل. الأدوية: يمكن وصف مضادات الاكتئاب إذا كانت اضطرابات الأكل لدى الطفل بسبب إصابته ببعض المشاكل النفسية.

دور الوالدين في دعم الطفل

إن توخي الحذر بشأن العلامات المحتملة لاضطرابات الأكل أمر بالغ الأهمية. فيما يلي إجراءات محددة يمكن للوالدين اتخاذها لدعم أطفالهم:

التواصل المفتوح : قومي بتوفير مساحة آمنة لطفلك لمناقشة مشاعره واهتماماته وشجعيه على التواصل.

: قومي بتوفير مساحة آمنة لطفلك لمناقشة مشاعره واهتماماته وشجعيه على التواصل. ثقفي نفسك : تعرفي إلى اضطرابات الأكل وأعراضها لدى طفلك والمحفزات المحتملة وفهم الضغوط المجتمعية ومعايير الجمال غير الواقعية التي قد تساهم في هذه الاضطرابات.

: تعرفي إلى اضطرابات الأكل وأعراضها لدى طفلك والمحفزات المحتملة وفهم الضغوط المجتمعية ومعايير الجمال غير الواقعية التي قد تساهم في هذه الاضطرابات. تعزيز صورة الجسم الصحية : شجعي الصورة الإيجابية لجسم طفلك من خلال التركيز على أهمية الصحة العامة بدلاً من الأوزان أو الأحجام المحددة وتعزيز فكرة أن الجمال يأتي في أشكال وأحجام مختلفة.

: شجعي الصورة الإيجابية لجسم طفلك من خلال التركيز على أهمية الصحة العامة بدلاً من الأوزان أو الأحجام المحددة وتعزيز فكرة أن الجمال يأتي في أشكال وأحجام مختلفة. كوني قدوة : أظهري علاقة صحية مع الطعام وممارسة الرياضة.

: أظهري علاقة صحية مع الطعام وممارسة الرياضة. اطلبي المساعدة المتخصصة: إذا لاحظتِ أي علامات على طفلك مثيرة للقلق، فاستشيري متخصصي الرعاية الصحية على الفور بما في ذلك الأطباء والمعالجين واختصاصيي التغذية، لوضع خطة علاجية مخصصة لطفلك.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج؛ عليكِ استشارة طبيب متخصص.