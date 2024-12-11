إسعافات أولية للصداع عند الأطفال تحتاجين إلى معرفتها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:53 صباحاً - الصداع عبارة عن ألم في الرأس يظهر ببطء أو فجأة وتختلف شدته من خفيف إلى شديد، ويمكن أن تستمر مدته من عدة ساعات إلى عدة أيام، وقد يصاحبه بعض الأعراض مثل الغثيان والقيء والحساسية للضوء أو الصوت وانخفاض الشهية. على الرغم من أن الصداع عند الأطفال ليس خطيراً، لذلك يمكن تخفيف أعراضه عن طريق بعض الإسعافات الأولية للأطفال الصغار إلا أنه في المقابل، إذا حدث ذلك بشكل قوي ومتكرر يجب الذهاب على الفور إلى الطبيب لتلقي العلاج المناسب. إليك وفقاً لموقع "webmd" الإسعافات الأولية للصداع عند الأطفال، والتي تحتاج الأمهات إلى معرفتها.

العدوى

نزلات البرد من أبرز أسباب شعور طفلك بالصداع - الصورة من موقع AdobeStock

يعاني معظم الأطفال من الصداع بسبب الإصابة بالالتهابات، أي نزلات البرد أو الحمى وفي بعض الحالات بسبب التهاب الجيوب الأنفية

أو التهابات الحلق أيضاً.

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الصداع النصفي

على الرغم من أن الأطباء لا يعرفون السبب الدقيق له بعد، إلا أنه قد يكون مرتبطاً بالتغيرات الفيزيائية والكيميائية في الدماغ، بالإضافة إلى العوامل الوراثية التي ينقلها الآباء إلى الأطفال فحوالي 7 من كل 10 أطفال يعانون من الصداع النصفي لديهم تاريخ عائلي لحالة مماثلة. من ناحية أخرى، فإن التعب والتعرض للضوء الساطع وتغيرات الطقس يمكن أن يؤدي إلى نوبات الصداع النصفي لدى الأطفال.

الصداع التوتري

أسباب عديدة لإصابة الأطفال بصداع التوتر أبرزها الإجهاد العاطفي وإجهاد العين بسبب ضعف النظر والرقبة أو توتر الظهر المرتبط بطريقة الجلوس الخاطئة وقد يكون الصداع التوترى عبارة عن ألم في الرأس، أو ألم في الرقبة وخلف العينين ويمكن أن يستمر من بضع دقائق إلى عدة أسابيع.

الإفراط في تناول الأدوية

يمكن أن يحدث الصداع عند الأطفال بسبب تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية، خاصة إذا تم تناولها أكثر من يومين في الأسبوع يمكن أن يظهر هذا النوع من الصداع بسرعة أكبر، ويكون أكثر تكراراً، ويكون أكثر إلماً إذا كان طفلك يحتاج إلى تناول الدواء في كثير من الأحيان، فمن الأفضل استشارة الطبيب.

إصابة الرأس

غالباً ما يظهر الصداع بعد إصابة في الرأس وقد يكون الألم خفيفاً ويختفي خلال أسبوعين. وفي بعض الأحيان، يمكن أن تستمر أعراض الصداع لعدة أسابيع أو حتى أشهر بعد حدوث الإصابة. وإذا واجه طفلك هذا الأمر، فأنت بحاجة إلى استشارة الطبيب على الفور لإجراء مزيد من التقييم.

أعراض الصداع عند الأطفال

يمكن أن يصاحب الصداع عند الأطفال الأعراض التالية:

حمى.

الشعور بالتعب والضعف.

الشعور بالغثيان.

احمرار العين.

انسداد وبرودة الأنف.

حساسية من الصوت والضوء.

الإسعافات الأولية للصداع عند الأطفال

معظم حالات الصداع عند الأطفال ليست حالة خطيرة لذلك، هناك العديد من نصائح الإسعافات الأولية للصداع عند الأطفال التي يمكنك القيام بها قبل أن تقرري اصطحاب طفلك إلى الطبيب.

تناول الكثير من الماء

غالباً ما يُصاب الأطفال بالحمى عندما يعانون من الصداع ويمكن أن تسبب الحمى وتؤدي إلى زيادة شعور الطفل بألم في الرأس ولهذا السبب، عند معاناة الطفل من أعراض الحمى والصداع، يجب على الأطفال تناول المزيد من الماء. يمكنك أيضاً مساعدتهم في تلبية احتياجاتهم من السوائل من خلال تقديم عصير الفاكهة الطبيعي أو الحليب أو الحساء.

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اختيار الطعام للأطفال

قدمي الخضروات والفواكه لطفلك بطريقة صحية - الصورة من موقع Freepik

يمكن لبعض الأطعمة أن تؤدي إلى تكرار شعور طفلك بأعراض الصداع ويعد من الأفضل اختيار الخضروات والفوكه ذات الألوان المختلفة التي يتم تحضيرها بطريقة صحية، أي مسلوقة أو مخبوزة، وليست المقلية. وتجنب أيضاً المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل الشاي والقهوة والصودا.

كمادات باردة أو دافئة

يمكن أن تكون الكمادات الباردة أو الدافئة أيضاً وسيلة لعلاج الصداع عند الأطفال. يمكن استخدام الكمادات الباردة على الجبهة أو الصدغين للحد من الصداع النصفي.

وفي الوقت نفسه، إذا كان طفلك يعاني من صداع التوتر، فيمكن استخدام كمادة دافئة على الرقبة أو الجزء الخلفي من الرأس.

قسط كافي من الراحة والنوم

إذا كان طفلك يعاني من الصداع، فإن الإسعافات الأولية التي يمكنك القيام بها هي أن تطلبي من طفلك الاستلقاء والنوم فأن قلة النوم بحد ذاتها يمكن أن تسبب الصداع عند الأطفال. لذلك، عليك أن تحددي أوقات نوم واستيقاظ طفلك بانتظام لتقليل خطر تكرار الصداع.

تمارين التنفس

عندما يشكو طفلك من الصداع، حاولي تعليمه تمارين التنفس البسيطة فهي تساعد جسمه على الاسترخاء والسيطرة على التوتر الذي يمكن أن يسبب الصداع. فيما يلي خطوات ممارسة تقنيات التنفس مع الأطفال.

اجعلي الطفل جالساً بشكل مريح على الكرسي، وظهره مستقيماً، وقدميه على الأرض.

ثم اطلبي منه أن يُغلق عينيه ويستنشق ببطء من خلال أنفه.

اجعليه يحبس أنفاسه لبضع ثوانٍ، ثم يقوم بالزفير ببطء من خلال فمه.

تناول الدواء

تأكدي دائماً من أن أدوية طفلك متوفرة دائماً في المنزل ومنها أدوية الصداع للأطفال، ولتكون أكثر فاعلية، يجب إعطاء هذه الأدوية للأطفال عندما يبدأ الصداع للتو ولكن يجب التأكد من أن طفلك يتناول الدواء في الوقت المحدد ووفقاً لتوصية الطبيب.

متى يجب اصطحاب طفلك إلى الطبيب؟

يمكن علاج معظم حالات الصداع لدى الأطفال من خلال الإسعافات الأولية السابقة ومع ذلك، فإن بعض حالات الصداع عند الأطفال تحتاج إلى استشارة الطبيب المعالج، وفيما يلي العديد من الحالات التي تشير إلى ضرورة اصطحاب طفلك.

يصبح الألم أسوأ أو يصبح أكثر تواتراً.

يظهر الصداع فجأة.

الإسهال المستمر أو القيء.

يصاحب الصداع حمى عند الأطفال وألم أو تصلب في الرقبة.

يصاحب الصداع أعراض أخرى، مثل الشعور بالضعف، وفقدان الرؤية، والارتباك، والدوخة، وضيق التنفس.

في النهاية يجب الاستمرار في مراقبة تطور صحة طفلك، وما هي الأعراض التي يعاني منها الطفل لمشاركة هذه الملاحظات مع الطبيب في كل فحص روتيني للطفل للحصول على العلاج المناسب.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.