أفكار لأنشطة ممتعة للاحتفال بيوم الطفل العالمي في المنزل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 07:19 صباحاً - يوم الطفل العالمي هو مناسبة خاصة يتم الاحتفال بها في أنحاء مختلفة من العالم لاحترام حقوق الأطفال ورفاهيتهم والاعتراف بها ولا حاجة لمغادرة المنزل لجعل هذا اليوم لا يُنسى؛ فهناك العديد من الأنشطة التي يمكن للآباء القيام بها مع أطفالهم في المنزل حيث يمكن أن يكون الاحتفال بيوم الطفل في المنزل لحظة خاصة مليئة بالبهجة والسعادة. إليكِ العديد من الأنشطة الإبداعية التي يمكنك القيام بها للاحتفال بهذا اليوم الهادف مع أطفالك. في ما يلي "raisingchildren"بعض الأفكار للأنشطة التي يمكنك القيام بها.

الطبخ معاً

يمكن أن يكون الطبخ مع الأطفال نشاطاً مثيراً وتعليمياً -الصورة من موقع Freepik

يمكن أن يكون الطبخ مع الأطفال نشاطاً مثيراً وتعليمياً؛ لذا شجعي أطفالك على اختيار وصفة بسيطة مثل إعداد الكعك أو البيتزا الصغيرة أو سلطة الفواكه، ودعيهم يساعدون في عملية الطهي، من غسل المكونات، إلى تزيين الطعام. وبصرف النظر عن تعليم مهارات الطبخ الأساسية، يمكن أن يكون هذا النشاط أيضاً فرصة لتعليم الأطفال العديد من المعلومات عن التغذية الصحية.

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حفلة صغيرة في المنزل

يمكن أن تكون إقامة حفلة صغيرة في المنزل طريقة ممتعة للاحتفال بيوم الطفل. يمكنك تزيين منزلك بالبالونات واللافتات والديكورات الأخرى. ودعوة الأطفال للمشاركة في التزيين. خلال الحفلة، يمكنك ممارسة بصحبة طفلك العديد من الألعاب المختلفة مثل مسابقات شد الحبل أو المكعبات أو الألعاب الموسيقية، ولا تنسي تحضير الوجبات الخفيفة والمشروبات المفضلة للأطفال لإضفاء المزيد من المتعة عليها مثل الكعك أو الفشار أو غيرها من الوجبات الخفيفة الصحية، وإعداد قائمة تشغيل لأغاني الأطفال.

حرف يدوية

يمكن للأمهات دعوة الأطفال للرسم معاً، فكل ما عليك القيام به هو إعداد قماش أو ورق، وتوفير أقلام ملونة وألوان مائية للوحات أو الرسومات.

يمكن أن يكون صنع من الحرف اليدوية نشاطاً ممتعاً وتعليمياً كصنع المشغولات، ويمكنك دعوة الأطفال لعمل بطاقات تهنئة، أو الرسم، أو الطلاء، أو صنع دمى بسيطة مثل الأوريجامي أو الدُّمى الورقية من خلال توفير الأدوات والمواد المختلفة مثل الورق الملون والغراء والمقص والجليتر وأقلام الرصاص الملونة، وترك الأطفال يعبرون عن إبداعهم بحرية؛ فيُعَدُّ هذا النشاط ليس ممتعاً فحسب، بل يساعد أيضاً على تطوير مهاراتهم الحركية الدقيقة وخيالهم.

قراءة الكتب معاً

تُعَدُّ قراءة الكتب معاً طريقة جيدة لتعزيز حب القراءة لدى الأطفال فيمكنك اختيار الكتب المناسبة؛ أي القصص المثيرة للاهتمام والمناسبة لعمر الطفل، والمرئيات أو الصور المثيرة للاهتمام وخلق جو مريح بالوسائد والبطانيات، ثم قراءة القصص ذات التعبيرات الممتعة. بعد القراءة، قومي بدعوة الأطفال لمناقشة القصة لتنمية مهارات التفكير النقدي لديهم.

الألعاب التعليمية

احتفالاً بيوم الطفل يمكنك ممارسة بعض الألعاب مع طفلك -الصورة من موقع Freepik

هناك العديد من الألعاب التعليمية التي يمكن ممارستها في المنزل احتفالاً بيوم الطفل. يمكن للألعاب مثل الألغاز أو ألعاب الطاولة أو الألعاب التعليمية على الأجهزة اللوحية أن تساعد الأطفال على التعلم في أثناء اللعب وتُعِدُّ بعض الأمثلة على الألعاب التي يمكنك تجربتها هي Scrabble لتحسين المفردات، أو Monopoly لتقديم المفاهيم المالية، أو ألعاب الرياضيات لتحسين مهارات الحساب.

مشاهدة الأفلام العائلية

يمكن أن تكون مشاهدة الأفلام مع عائلتك نشاطاً ممتعاً للاحتفال بيوم الطفل، اختاري أفلاماً عائلية تحتوي على رسالة أخلاقية ويمكن لجميع أفراد الأسرة الاستمتاع بها. بعض التوصيات للأفلام العائلية هي "Toy Story" أو "Finding Nemo" أو "The Lion King" أو غيرها من أفلام الرسوم المتحركة التي يمكن أن توفر الترفيه بالإضافة إلى الدروس القيمة.

ممارسة الرياضة معاً

ممارسة الرياضة مع الأطفال ليست ممتعة فحسب، بل إنها مهمة أيضاً لصحتهم. شجعي أطفالك على ممارسة الأنشطة البدنية مثل الجمباز أو اليوغا أو اللعب في الفناء. يمكنك أيضاً إنشاء عوائق صغيرة في الفناء الخلفي أو ممارسة الألعاب مثل القفز على الحبل أو لعب الكرة أو ركوب الدراجات معاً. ويساعد هذا النشاط البدني في الحفاظ على صحة الجسم وتحسين الحالة المزاجية للأطفال.

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أنشطة البستنة

يمكن أن تكون البستنة نشاطاً تعليمياً وممتعاً للأطفال، ويمكنك مساعدتهم في زراعة الزهور أو الخضار أو نباتات الزينة في الأصيص أو في الفناء. وكيفية العناية بالنباتات، يمكن للبستنة أيضاً أن تزيد من صبرهم وشعورهم بالمسؤولية كما أن رؤية النباتات تنمو يوماً بعد يوم يمكن أن توفر السعادة للأطفال.

ألبوم الذكريات

يمكن أن تكون دعوة الأطفال لإنشاء ألبومات ذكريات نشاطاً ممتعاً وهادفاً. اجمعي الصور العائلية أو التذاكر أو الأشياء الصغيرة التي تحمل ذكريات خاصة واجعلي الأطفال يقومون بتزيين الألبوم بالملصقات والصور والكتابة لا يؤدي هذا النشاط إلى زيادة الإبداع فحسب، بل يساعد أيضاً في تعليم الأطفال أهمية الاعتزاز بالذكريات واللحظات الجميلة في الحياة.

تجارب علمية بسيطة

يمكنك القيام بإجراء تجارب علمية بسيطة في المنزل لتعليم الأطفال مفاهيم العلوم الأساسية. يمكنك صنع بركان يثور باستخدام صودا الخبز والماء وصابون الأطباق والخل، أو مشاهدة كيف تنمو النباتات باستخدام الفاصوليا الخضراء. يمكن لهذا النشاط أن يحفز فضول الأطفال ويعلمهم كيفية التفكير النقدي وحل المشكلات.

في النهاية لا ينبغي أن يكون الاحتفال بيوم الطفل في المنزل مملاً فمع الإبداع والقليل من التحضير، يمكنك أن تجعلي هذا اليوم لحظة ممتعة لا تُنسى لأطفالك. فتُعَدُّ جميع الأنشطة السابقة ليست مسلية فحسب، بل تعليمية أيضاً؛ ما يساعد الأطفال على التعلم في أثناء اللعب.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.