شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب الشعب الهوائية.. الأعراض ومدة العدوى وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

قد يكون التهاب الشعب الهوائية معديًا اعتمادًا على سببه، فقد يكون معديًا لعدة أيام إلى أسبوع أو أكثر عندما يكون السبب بكتيريًا أو فيروسيًا، يمكن أن تنتقل حالة حادة من التهاب الشعب الهوائية عن طريق اللعاب المصاب، وقطرات الجهاز التنفسي من السعال أو العطس، والأسطح الملوثة.

ومع ذلك، فإن التهاب الشعب الهوائية المزمن لا يكون معديا عادة لأنه يحدث بسبب تهيج الرئتين على المدى الطويل، ولكن متى يصبح التهاب الشعب الهوائية معديًا؟

وفقا لموقع " verywellhealth "، يعتمد كون التهاب القصبة الهوائية معديًا أم لا على السبب الكامن وراءه، فعندما يصاب شخص ما بالتهاب القصبة الهوائية الحاد الفيروسي أو البكتيري، فإنه يصبح معديًا ويمكنه نقل العدوى إلى الآخرين.

هناك نوعان رئيسيان من التهاب الشعب الهوائية :

غالبًا ما يحدث التهاب الشعب الهوائية الحاد بسبب عدوى فيروسية أو، في حالات أقل، بكتيرية أو فطرية.

يحدث التهاب الشعب الهوائية المزمن نتيجة التعرض الطويل الأمد للملوثات أو المواد المهيجة، مثل دخان التبغ؛ وغالبًا ما يحدث هذا النوع مع أمراض الجهاز التنفسي الأخرى، من غير المرجح أن تكون حالات التهاب الشعب الهوائية المزمن معدية.

عادة ما يكون سبب التهاب الشعب الهوائية الحاد فيروسًا، ولكن بدون إجراء فحوصات معملية، من الصعب معرفة ما إذا كانت العدوى فيروسية أم بكتيرية، وقد أظهرت الدراسات أن لون البلغم (ما تسعله) ليس طريقة دقيقة لمعرفة ما إذا كنت تعاني من عدوى بكتيرية .

كيف ينتشر؟

غالبًا ما يحدث التهاب الشعب الهوائية الحاد بسبب نفس الفيروسات والبكتيريا التي تسبب نزلات البرد والإنفلونزا، يمكن أن يكون التهاب الشعب الهوائية أيضًا أحد أعراض مرض كورونا، الذي يسببه فيروس كورونا.

يمكن أن ينتشر الفيروس أو البكتيريا المسببة لالتهاب الشعب الهوائية عن طريق:

التحدث

السعال

العطاس

التواجد في أماكن قريبة من الآخرين.

لمس الأسطح المشتركة، مثل مقابض الأبواب.

إذا لمست سطحًا لمسه شخص مصاب ثم لمست وجهك، فقد يسبب الفيروس أو البكتيريا العدوى.

تصاب بالتهاب الشعب الهوائية عندما تتورم الشعب الهوائية - الأنابيب التي تصل بين فمك ورئتيك - وتبدأ في إنتاج مخاط وقائي يثير السعال.

5 أعراض لالتهاب الشعب الهوائية

تشمل أعراض التهاب الشعب الهوائية ما يلي:

السعال الذي يبقيك مستيقظا طوال الليل

ألم في الصدر بسبب السعال

التهاب الحلق بسبب السعال

التعب المستمر والصداع وآلام الجسم

حمى منخفضة الدرجة

ما هي مدة العدوى؟

عادةً ما تكون أنواع الفيروسات والبكتيريا المسببة لالتهاب الشعب الهوائية موجودة في نظامك لمدة تتراوح بين أربعة إلى ستة أيام قبل أن تبدأ في الشعور بأعراض البرد .

يمكن أن يكون التهاب الشعب الهوائية، وخاصة إذا كان فيروسيًا، معديًا بعد ساعات قليلة من التعرض له وقبل وقت طويل من ظهور الأعراض، وبسبب هذا، هناك عدد كبير من الأيام بين تعرضك للفيروس وبدء شعورك بالمرض، ويمكنك نقل العدوى خلال ذلك الوقت.

بمجرد أن تبدأ في الشعور بالمرض، ستشعر وكأنك تعاني من نزلة برد أو أنفلونزا تستمر لبضعة أيام إلى ما يصل إلى 10 أيام، قد تختفي الأعراض الأخرى، ولكن قد تصاب بسعال مستمر، ستكون معديًا خلال مرحلة مرض البرد أو الأنفلونزا، إذا تطور التهاب الشعب الهوائية الفيروسي، فمن المحتمل أن تكون معديًا لبضعة أيام إلى أسبوع أو أكثر .

لا ينصح عادة باستخدام المضادات الحيوية لعلاج التهاب الشعب الهوائية الفيروسي أو البكتيري، ومع ذلك، في الحالات التي يتم فيها إعطاء المضادات الحيوية بشكل مناسب، فلن تكون معديًا بعد حوالي 24 ساعة من بدء تناولها.

يمكن أن يتحول التهاب القصبات الهوائية الجرثومي إلى التهاب رئوي جرثومي، والبكتيريا التي تسبب التهاب القصبات الهوائية الجرثومي هي عادة نفس البكتيريا التي تسبب الالتهاب الرئوي.

متى لا يكون التهاب الشعب الهوائية معديًا؟

لا يمكن علاج التهاب القصبات الهوائية المزمن في غضون أيام قليلة، ولا ترجع هذه الحالات إلى عدوى يمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر، بل إنها ناجمة عن التعرضات - وخاصة دخان السجائر - التي تعزز وتدعم التهاب مجرى الهواء على المدى الطويل.

ماذا تفعل إذا كنت معديًا

إذا كنت مريضًا وتخشى نشر العدوى، فإن أفضل نصيحة هي الابتعاد عن الآخرين والحد من مدى انتشار الجراثيم لديك.

لا تذهب إلى العمل أو المدرسة حتى تشعر بالتحسن.

حاول أن تحافظ على مسافة بينك وبين الأشخاص الذين تعيش معهم.

اغسل يديك بشكل متكرر.

السعال أو العطس في ثنية مرفقك، وليس في يدك.

قم بتطهير الأماكن المشتركة في المنزل.

ارتدِ قناعًا على فمك وأنفك.

تجنب لمس الأشخاص والأسطح المشتركة (مثل مقابض الأبواب ولوحات مفاتيح الكمبيوتر)؛ وإذا كان لا يمكن تجنب ذلك، استخدم معقم اليدين بشكل متكرر.

كيفية تقليل المخاطر

لتجنب الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية المعدي، ابتعد عن الأشخاص المرضى.

إذا كان عليك أن تكون بالقرب من أشخاص قد يكونون مصابين بالتهاب الشعب الهوائية المعدي: