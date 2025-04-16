الخليج اليوم .. 15 غارة أميركية هي الأعنف تطال مواقع حوثية في اليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بينما شنّت الطائرات الأميركية الثلاثاء، 6 غارات طالت مواقع الحوثي على جزيرة كمران في الحديدة غرب اليمن، كشفت بعض التفاصيل.

سلسلة غارات جديدة هي الأعنف

فقد كشف مراسل "العربية/الحدث" ، أن الطيران الأميركي شن سلسلة غارات جديدة هي الأعنف منذ بدء العملية العسكرية قبل شهر.

وأضاف أن 15 غارة أميركية طالت مواقع للحوثيين وعدد من معسكرات التدريب.

كما تابع في مداخلة مع برنامج "العاشرة"، أن أعداداً كبيرة من منصات إطلاق الصواريخ موجودة في المناطق المستهدفة، وكذلك هناك خبراء.

أيضاً أوضح أن الغارات طالت وسط اليمن، وتحديداً محافظة البيضاء، ومعها لأول مرة مديرية الزاهر جنوباً.

وأكد أن الغارات استهدفت تجمعاً للحوثيين بجانب محيط المجمع الحكومي، كما دمّرت منصات قال عنها الجيش الأميركي إن الحوثيين استخدموها لإطلاق الصواريخ.

وكانت مصادر "العربية/الحدث"، أكدت الثلاثاء أن جماعة الحوثي أقرّت بمقتل القيادي "الظرافي" جراء استهدافه بغارة أميركية في صعدة.

ضربات جوية كثيفة

يذكر أنه ومنذ 15 مارس (آذار) الماضي، تشن الولايات المتحدة ضربات جوية كثيفة ضد الحوثيين لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، الممر البحري الحيوي للتجارة العالمية.

كما بات الحوثيون يعلنون بانتظام تعرض المناطق الخاضعة لسيطرتهم لهجمات أميركية أسفرت عن مقتل العشرات، ويقولون إنهم ردوا باستهداف حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر مرات عدة.

وقد توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحوثيين المدعومين من إيران بالقضاء عليهم، محذراً طهران من مواصلة دعمهم، وذلك بسبب هجماتهم على سفن في البحر الأحمر.