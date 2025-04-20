الخليج اليوم .. السعودية.. تنفيذ حكم القتل تعزيرا في مقيم سوري

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نفذت السلطات السعودية يوم السبت، حكم القتل تعزيرا في حق مقيم سوري بمنطقة الجوف.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان حول تنفيذ حكم القتل تعزيرا بأحد الجناة في منطقة الجوف، بأن إبراهيم ساير الخلف (سوري الجنسية) أقدم على تهريب أقراص الأمفيتامين المخدرة إلى المملكة.

وأضافت أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة.

وأشارت إلى أنه وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرا، موضحة أن الحكم أصبح نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا.

وذكرت الوزارة أن أمرا ملكيا صدر بإنفاذ ما تقرر شرعا، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني يوم السبت 19 أبريل 2025 بمنطقة الجوف.

المصدر: واس