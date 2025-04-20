الخليج اليوم .. السعودية تعلن موقفها رسميا بشأن مونديال 2034 بنظام الـ64 منتخبا!

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل أن بلاده ستكون مستعدة لاستضافة مونديال 2034 بمشاركة 64 منتخبا إذا وافق "الفيفا" على اقتراح مثير للجدل بتوسيع البطولة.

واقترح اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "الكونميبول" رسميا تنظيم كأس العالم 2030 في إسبانيا والبرتغال والمغرب بمشاركة 64 منتخبا بدل 48، لكن بعض الاتحادات القارية الأخرى عارضت الفكرة.

وصرح الفيصل لمجموعة من الصحفيين أمس السبت، على هامش سباق جائزة السعودية الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، بأن بلاده لن تمانع في زيادة عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2034.

وقال الوزير السعودي: "نحن مستعدون، أو سنكون مستعدين، إن شاء الله.. إذا كان هذا قرار يتخذه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، ويرى أنه قرار جيد للجميع، فسنكون سعداء للغاية بتنفيذه".

وكان "الفيفا" أعلن رسميا في ديسمبر الماضي عن استضافة السعودية كأس العالم للرجال 2034، وهو عرض حظي بالإجماع.

المصدر: "صحيفة الرياضية السعودية"