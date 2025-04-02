شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر طبية فلسطينية: 21 شهيدا فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة خلال يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية شن غارات مكثفة على عدة مناطق في قطاع غزة منذ ساعات فجر الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 21 فلسطينيًا، بينهم أطفال ونساء.

وقتل فلسطيني وأصيب آخرون بعد قصف طائرات إسرائيلية خيمة نازحين قرب شارع البيئة فى دير البلح وسط القطاع، كما قتل 3 آخرين وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي على منزل شمال مدينة رفح، فيما تواصل الآليات العسكرية قصفها على أحياء الجنينة وخربة العدس والمشروع.

كما شن الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا عنيفا استهدف شرقي بلدة عبسان الكبيرة وحى التفاح وشرق غزة، بالإضافة إلى استهداف المسجد الإندونيسي المدمر سابقًا في خان يونس، وقتلت طفلة متأثرة بإصابتها جراء قصف خيمة نازحين في منطقة أصداء شمال غرب خانيونس.

بدورها، كشفت منظمة اليونيسيف في بيان الثلاثاء عن ارتفاع مفزع في عدد ضحايا الأطفال، حيث استشهد 322 طفلًا وأُصيب 609 آخرون منذ 18 مارس الماضي، أي بمعدل 100 طفل يوميا.

وتضمنت الأرقام ضحايا قصف مستشفى ناصر في 23 مارس، والذي استهدف قسم الجراحة بشكل متعمد. ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023 قتل 50399 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء. وأصيب 114583 آخرين، بينهم آلاف الحالات الحرجة. ولا يزال آلاف الضحايا تحت الركام، دون قدرة فرق الإنقاذ على الوصول إليهم بسبب القصف المستمر.