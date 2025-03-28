الخليج اليوم .. إسرائيل زودت أميركا بمعلومات عن الحوثيين.. مسؤولان يكشفان

الرياض - كتب موسى القحطاني -

على وقع الغارات الأميركية المستمرة منذ 15 مارس على مواقع الحوثيين في اليمن، كشف مسؤولان أميركيان الخميس أن إسرائيل زودت الولايات المتحدة بمعلومات استخباراتية تخص الحوثيين.

كما أوضحا لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن إسرائيل قدمت معلومات عن مسؤول صواريخ حوثي كان هدفاً للضربات الأميركية.

كذلك أردفا أن مصدراً بشرياً في اليمن مرتبط بإسرائيل أعطى معلومات عن المسؤول الحوثي الذي تم استهدافه.

ستتواصل لفترة أطول

يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء أن الغارات على الحوثيين ستتواصل لفترة أطول، مؤكداً أنهم تعرضوا لضربات قاضية وموجعة.

وقال في دردشة مع الصحافيين على متن الطائرة الرئاسية إن "الحوثيين يريدون وقف الغارات والتفاوض حول السلام لأنهم هزموا هزيمة نكراء"، مردفاً أنهم "يتوقون للسلام لأنهم تضرروا بشدة".

لكنه رأى في الوقت عينه أن الحوثيين المدعومين إيرانياً غير مستعدين لذلك في الوقت الحالي.

تجاوزت حتى التوقعات

كما شدد على أن ما فعله الحوثيون بحق العالم أجمع لجهة تعطيل حركة الملاحة في البحر الأحمر عبر مهاجمة السفن التجارية "كان فظيعاً للغاية".

إلى ذلك، أكد أن الغارات التي شنتها بلاده على المواقع الحوثية خلال الأيام الماضية، كانت ناجحة للغاية بل تجاوزت حتى التوقعات. وقال: "لقد ضربناهم بقوة ونجاح كبيرين.. وسنواصل ذلك لفترة طويلة".

ضربات مكثفة

وكانت نحو 19 غارة استهدفت ليل الأربعاء مواقع عسكرية للحوثيين في مناطق مختلفة باليمن، بينها شمال وجنوب العاصمة صنعاء، بعد أكثر من 15 غارة على معاقلهم في شمال البلاد.

ومنذ 15 مارس الحالي تشن الولايات المتحدة ضربات جوية كثيفة ضد الحوثيين الذين قالوا إنهم ردوا عبر استهداف حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر مرات عدة. ومذاك، تشهد المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن غارات أميركية بوتيرة شبه يومية.

يذكر أنه عقب اندلاع الحرب في غزة إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، يوم 7 أكتوبر 2023، شن الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل وفي البحر الأحمر، حيث استهدفوا سفناً اتهموها بأنها على ارتباط بتل أبيب، دعماً للفلسطينيين، على حد قولهم.

غير أنهم عادوا أوقفوا هجماتهم هذه مع بدء سريان الهدنة بغزة في 19 يناير 2025، ثم استأنفوها مع استئناف إسرائيل غاراتها على القطاع الفلسطيني المدمر، وتوعدوا بتكثيفها طالما استمر القصف على غزة.