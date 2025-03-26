شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: الوضع في قطاع غزة يزداد سوءًا مع استمرار العدوان والان نبدء بالتفاصيل

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منظمة الصحة العالمية

الدمام - شريف احمد - أكدت الأمم المتحدة ضرورة حماية المدنيين في قطاع غزة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون أي عراقيل، محذرًا من نقص الإمدادات الأساسية التي لم تدخل القطاع منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن الوضع في قطاع غزة يزداد سوءًا مع استمرار الأعمال العدائية الإسرائيلية العنيفة وذلك للأسبوع الثاني، مشيرة إلى أن الإمدادات الحالية تكفي لبضعة أيام فقط ما لم تُستأنف عملية دخول المساعدات إلى القطاع قريبًا.وزار فريق من مكتب الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية مستشفى ناصر في جنوب غزة الذي تضرر من هجوم مساء الأحد الذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين في قسم الجراحة وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.وشدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبريسيوس، على ضرورة حماية مرافق الرعاية الصحية وعدم تعريضها للهجمات.وفيما يخص الدعم الإنساني، أشار المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إلى رفض جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، لـ5 محاولات من أصل 7 لتنسيق وصول المساعدات إلى قطاع غزة، ما يعوق وصول الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والوقود.يذكر أن المؤسسات الإنسانية تواصل العمل رغم القيود المفروضة على القطاع، حيث يعاني أكثر من 60,000 طفل من عدم القدرة على الوصول إلى التعليم بسبب إغلاق 220 مساحة تعليمية في غزة.