الخليج اليوم .. واشنطن: قضينا على قيادات حوثية كبيرة في هجمات اليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز، اليوم الأحد، إن واشنطن قضت على قيادات حوثية كبيرة خلال غارات في اليمن.

وقال لشبكة CBS الأميركية "لقد قضينا على قادة الحوثيين، بما في ذلك مسؤول الصواريخ لديهم، وضربنا مقراتهم ومراكز اتصالاتهم ومصانع أسلحتهم وحتى بعض منشآت إنتاج الطائرات المسيرة". ولم يحدد والتز من بالضبط من قيادة الحركة تمت تصفيته.

كما تابع أن أميركا تسعى إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل.

قائد بحرية حوثية

أتى ذلك، بعدما شن الطيران الأميركي ثلاث غارات على مطار الحديدة الدولي، وفق ما أفاد به مراسل "العربية/الحدث" أمس السبت.

وأضاف المراسل أن الغارات الأميركية الجديدة استهدفت مخازن ومنصات صواريخ ومسيرات في مطار الحديدة جنوب اليمن.

قائد البحرية الحوثية منصور السعدي أبو سجاد

كما أكدت مصادر العربية أن الغارات الأميركية على الحديدة استهدفت أيضا القاعدة البحرية بمنطقة الكثيب، ما أدى لإصابة قائد البحرية الحوثية منصور السعدي "أبو سجاد" و7 آخرين.

وتعتبر محافظة الحديدة مركزا استراتيجيا للحوثيين عسكريا وأمنيا واقتصاديا، وتقع فيها موانٍ وقواعد عسكرية للجماعة وتعتبر منطقة عبور الأسلحة والدعم المتدفق للجماعة عبر خطوط تهريب من البحر الأحمر.

يذكر أنه منذ نهاية الأسبوع الفائت شنّت واشنطن حملة جوية موسعة ضدّ الحوثيين لاسيما في الحديدة وصعدة.

فيما أعلن الحوثيون أربع مرات إطلاق صواريخ باتجاه أهداف إسرائيلية منذ استئناف إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي قصفها على قطاع غزة. علماً أن الحوثيين أوقفوا هجماتهم على إسرائيل والبحر الأحمر منذ بدء سريان الهدنة في غزة يوم 19 يناير الفائت.