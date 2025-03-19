شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يعيد فصل شمال قطاع غزة عن الجنوب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توغلت دبابات الاحتلال الإسرائيلي في وسط قطاع غزة مساء اليوم، وفصلت شمال القطاع عن جنوبه، لتعيد بذلك سيطرتها على ما يسمى محور "نتساريم" بالكامل، وتمنع حركة الفلسطينيين بين شمال القطاع وجنوبه.وفي السياق ذاته ، استشهد 18 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف إسرائيلي مساء اليوم، استهدف شمال القطاع.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 14 فلسطينيًا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت تجمعًا للفلسطينيين في مدينة بيت لاهيا، فيما استشهد أربعة آخرون في قصف الاحتلال منزلاً بمدينة بيت حانون، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف تجاه المناطق الشمالية والشرقية من القطاع.