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شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تطلب عقد جلسة بالجامعة العربية لبحث العدوان على غزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - طلبت فلسطين عقد جلسة للمندوبين الدائمين بالجامعة العربية؛ لبحث تطورات الأوضاع في غزة، على إثر استئناف جيش العدوان الإسرائيلي لجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، وذلك تزامنًا مع قطع إسرائيل للكهرباء عن القطاع ومنع دخول المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية إليه.
وأفاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي, في تصريح له اليوم، أن الجلسة ستركز البحث عن التحرك العربي والدولي لإلزام إسرائيل بوقف جرائمها وعدوانها ضد الشعب الفلسطيني والانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأفاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي, في تصريح له اليوم، أن الجلسة ستركز البحث عن التحرك العربي والدولي لإلزام إسرائيل بوقف جرائمها وعدوانها ضد الشعب الفلسطيني والانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.