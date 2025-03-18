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فلسطين تطلب عقد جلسة بالجامعة العربية لبحث العدوان على غزة

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الدمام - شريف احمد - طلبت فلسطين عقد جلسة للمندوبين الدائمين بالجامعة العربية؛ لبحث تطورات الأوضاع في غزة، على إثر استئناف جيش العدوان الإسرائيلي لجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، وذلك تزامنًا مع قطع إسرائيل للكهرباء عن القطاع ومنع دخول المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية إليه.
وأفاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي, في تصريح له اليوم، أن الجلسة ستركز البحث عن التحرك العربي والدولي لإلزام إسرائيل بوقف جرائمها وعدوانها ضد الشعب الفلسطيني والانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
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العدوان على غزة

وأضاف أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قامت بتعميم الطلب الفلسطيني على الدول الأعضاء والتشاور مع رئاسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية للاتفاق على الموعد المقترح لانعقاد الجلسة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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