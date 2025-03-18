الخليج اليوم .. باحث سعودي: رؤية ترامب تجاه الحوثيين واقعية.. وحملة واشنطن العسكرية ضرورية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

جددت الولايات المتحدة شن غاراتها في مواقع تابعة لجماعة الحوثي في محافظة الحديدة اليمنية، فيما ذكرت وسائل إعلام حوثية أن الغارات الجديدة استهدفت مديرية الصليف.

فيما تقول مصادر قناتي "العربية" و"الحدث" إن الغارات استهدفت مصنعاً تابعاً للحوثيين في المديرية ذاتها. وبعدما انتهز فرصة تغيير واقع تعاطي السياسة الخارجية لبلاده مع الحوثيين، عاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتوجيه رسائل تحذيرية إلى إيران بأنها ستتحمل المسؤولية عن أي هجمات أخرى من جانب الحوثيين في اليمن، وشدد على أنها ستواجه "عواقب وخيمة".

كما أوضح ترامب عبر منصة تروث سوشيال أن طهران تملي على الحوثيين أبسط "التعليمات والتوجيهات" وتؤمن لهم "الأسلحة والأموال والمعدات العسكرية المتطورة".

في إطار تغير آلية التعامل الأميركي مع الحوثيين، يؤمن الباحث السعودي، فهد الشقيران، بأن "الضربات الجوية تجاه الحوثيين ضربات ضرورية ومتوقعة منذ توالي أحداث 7 أكتوبر".

يسرد الشقيران رؤيته تجاه الحملة العسكرية الأميركية معتقداً بأنها" واقعية بفعل عرقلة الحوثيين لعمليات الملاحة البحرية، فضلاً عن استهداف المصالح الأميركية في البحر الأحمر، وضرب الحوثيين لمطار بن غوريون في إسرائيل، فضلاً عن تشكيل خلايا إرهابية في القرن الإفريقي".

كما يصف في حوار أجرته معه "العربية.نت" "الحملة العسكرية التي بدأتها واشنطن مساء السبت بأنها مرحلة تعويض للرئيس الأميركي ترامب عن "كسل بايدن" في حسم الحلول، في إشارة إلى تقاعس الإدارة الأميركية السابقة في التعامل مع الحوثي بجدية".

ضعف عوامل التهديد

إلى ذلك، يرى فهد الشقيران الضغوط الأميركية بأنها تغيير للواقع اليمني على الأرض، وقال: "مساحة التهديدات لدى الحوثي في الوقت الراهن مساحة ضعيفة، الحوثيون لم يلتزموا بالتهديدات التي طُرحت حتى من قبل في عهد إدارة الرئيس بايدن، في الواقع الضربات الأخيرة مناسبة ورادعة، إذ من شأنها تقليص التحركات الحوثية وردع إيران، كما أن الحوثي آخر الأذرع الإيرانية في المنطقة بعد زوال حزب الله ومقتل قيادات حماس، لم يبق للحوثي حتى ممكنات اقتصادية في ظل الضعف الاقتصادي الذي تعانيه طهران".

استراتيجيات أميركية

كما لفت الشقيران في إطار الحالة الإيرانية إلى أهمية الانتباه للاستراتيجيات الأميركية الجديدة التي يتبناها الرئيس ترامب، قائلاً: "على الإيرانيين أن ينتبهوا وعلى محور الشر كذلك أن ينتبه أيضاً هناك استراتيجيات مختلفة جداً لدى ترامب وفريقه في رئاسته الثانية".

اجتثاث الحوثي.. أولوية أميركية

وأضاف لدى الرئيس ترامب آفاق مختلفة ستتضح أفكاره غير التقليدية حينما يزور المنطقة، مشدداً على أهمية استيعاب إيران لتلك الرسائل والأفكار، مضيفاً: "المسألة ليست كما كانت على وقت أوباما وبايدن.. ترامب يريد تصفير المشكلات، واجتثاث الحوثي مسألة مهمة للرئيس ترامب".

لا تأثير للضربات على المفاوضات

وعن تأثير الضربات الأميركية على المفاوضات النووية مع طهران، قال إن" المفاوضات تسير ببطء، والرئيس الأميركي لديه رؤية مختلفة تجاه المنطقة عما قبل، إذ يرغب في إغلاق المسائل العالقة سواء في لبنان، وفلسطين، وسوريا".

اليمن خاصرة الخليج

وقال الباحث السعودي فهد الشقيران إن اليمن يعد خاصرة لدول الخليج كافة، مشدداً على دعمه من أجل خلق حالة استقرار تام، وأضاف: اليمن معضلة واقعية منذ 50 عاماً لدول الخليج، بلد غير مستقر ويهيمن عليه الفساد والفراغ الرئاسي، ومر بمراحل تقسيم، اليمن بحاجة في الوقت الراهن إلى قادة تكنوقراط يحاورون الدول فلا يوجد زعيم يمني واحد يمكن التفاوض معه، البلاد بحاجة إلى رجل تكنوقراط كما حدث في لبنان.

استراتيجيات التوازن

وختم حديثه، بوضع 3 استراتيجيات من شأنها إحداث حالة استقرار وتوازن سياسي في اليمن، إذ تلخصت في إعادة التهيئة الأمنية الداخلية، فالسلطات الأمنية تعاني حالة هشاشة أمنية داخلية عالية، فضلاً عن إنهاء الخلافات الطائفية التي تسبب بها الحوثي، والتأكيد على احترام الحدود مع السعودية.