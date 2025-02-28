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الاحتلال يستولي على 5217 دونمًا من أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية

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واس - غزة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يستولي على 5217 دونمًا من أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على 5217 دونمًا من أراضي بلدة طمون جنوب مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.
وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن عملية الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، تأتي في ظل استمرار نهج المصادرة والاستيطان، بهدف توسيع المستوطنات وشق طرق استيطانية جديدة، داعية لموقف دولي حازم لوقف حرب الاستيطان والتهويد التي تستهدف الأراضي الفلسطينية.
الاحتلال يريد إبعاد كل الفلسطينيين من أراضيهم - وفا

بؤرة استيطانية جديدة

وأوضحت الهيئة الفلسطينية، أن هذا الاستيلاء يأتي بعد يوم من إقامة عشرات المستوطنين لبؤرة استيطانية جديدة، في منطقة وادي الفاو بالأغوار الفلسطينية، وترحيل العديد من العائلات الفلسطينية في تلك المنطقة.
قوات الاحتلال داخل مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة- أ ف ب
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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