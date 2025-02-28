شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يستولي على 5217 دونمًا من أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

بؤرة استيطانية جديدة

الدمام - شريف احمد - استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على 5217 دونمًا من أراضي بلدة طمون جنوب مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن عملية الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، تأتي في ظل استمرار نهج المصادرة والاستيطان، بهدف توسيع المستوطنات وشق طرق استيطانية جديدة، داعية لموقف دولي حازم لوقف حرب الاستيطان والتهويد التي تستهدف الأراضي الفلسطينية.وأوضحت الهيئة الفلسطينية، أن هذا الاستيلاء يأتي بعد يوم من إقامة عشرات المستوطنين لبؤرة استيطانية جديدة، في منطقة وادي الفاو بالأغوار الفلسطينية، وترحيل العديد من العائلات الفلسطينية في تلك المنطقة.