شكرا لقرائتكم خبر عن المخيم دُمر بالكامل.. مغادرة جميع سكان "جنين" بالضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

وقف إطلاق النار

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم أن مساحات كبيرة من مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة دمرت بالكامل، في أعقاب سلسلة من التفجيرات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية.وقالت مديرة الاتصالات بالوكالة جولييت توما إن جميع سكان المخيم البالغ عددهم 30 ألف نسمة غادروا المخيم، واصفة مشاهد التفجيرات التي دمرت 100 مبنى بالكارثية.وأكدت أن الأونروا باقية، وتقدم خدماتها في الأجزاء المتبقية من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ومن ذلك خدمات الرعاية الصحية الأولية والتعليم.وأوضحت "توما" أن الأولوية القصوى لعمل فرق الأونروا حاليًّا تقع في قطاع غزة حيث الاحتياجات الإنسانية الهائلة، من توزيع الإمدادات من آلاف الشاحنات التي وصلت منذ وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي.وأشارت إلى الحاجة الملحة لتوصيل الغذاء والوقود والإمدادات الطبية إلى المحتاجين خاصة في شمال غزة، حيث وصل أكثر من 545 ألف شخص قادمين من الجنوب الأسبوع الماضي.