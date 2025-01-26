الخليج اليوم .. حكومة اليمن تدين حملة الاعتقالات الحوثية بحق الموظفين الأمميين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أدانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، السبت، حملة الاختطافات الجديدة التي شنتها جماعة الحوثيين بحق موظفي الأمم المتحدة في مناطق سيطرتها شمالي البلاد.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن إقدام الجماعة الموالية لإيران على اختطاف 13 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية في صنعاء، واستمرار حملات الاعتقالات يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويشكل تهديداً لحياة وأمن هؤلاء الموظفين.

وجددت مطالبتها للأمم المتحدة وجميع الوكالات الدولية بنقل مقراتها الرئيسية إلى مدينة عدن، لضمان بيئة آمنة وملائمة لعملها.

ولفتت إلى أن الحوثيين يمارسون سياسات عقابية ضد الشعب اليمني وكل من يحاول مساعدته، داعية إلى وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة والإفراج الفوري وغير المشروط عمن تم احتجازهم يوم الخميس الماضي، وكذلك المختطفين منذ عامي 2021 و2024.

وأفادت أن الحكومة حذرت منذ سنوات من مخاطر التغاضي عن انتهاكات جماعة الحوثيين وأساليب الابتزاز والضغط التي تمارسها على المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن، حيث تسعى من خلال هذه الممارسات إلى خدمة أجندتها السياسية غير القانونية، حسب البيان.

وشنت جماعة الحوثيين، يوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت عدد من موظفي الأمم المتحدة، ما دفع المنظمة الدولية إلى إعلان تعليق جميع التحركات الرسمية من وإلى مناطق سيطرة الجماعة.