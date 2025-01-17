- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات جنوب السودان تفرض حظر تجوال على مستوى البلاد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعد ليلة من أعمال العنف تعرضت فيها المحلات التجارية المملوكة للسودانيين للنهب في العاصمة، فرضت سلطات دولة جنوب السودان حظر تجوال من غروب الشمس حتى الفجر على مستوى البلاد.
وقال المفتش العام للشرطة الوطنية في جنوب السودان أبراهام مانوات، اليوم الجمعة، إن الحظر سوف يبدأ السادسة مساء بالتوقيت المحلي وحتى الفجر، للسيطرة على حوادث النهب التي أُبلغ عنها في جوبا وغيرها من المدن الرئيسية.
ويسود اعتقاد بأن العنف الذي يستهدف المواطنين السودانيين هو نتيجة لعمليات القتل المزعومة بحق مواطني جنوب السودان على يد ميليشيات في مناطق نائية من دولة السودان الأسبوع الماضي.
وتفجر القتال بين القوات الموالية للقادة العسكريين المتنافسين في العاصمة الخرطوم في أبريل 2023، وامتدت إلى مناطق أخرى.
وقال المفتش العام للشرطة الوطنية في جنوب السودان أبراهام مانوات، اليوم الجمعة، إن الحظر سوف يبدأ السادسة مساء بالتوقيت المحلي وحتى الفجر، للسيطرة على حوادث النهب التي أُبلغ عنها في جوبا وغيرها من المدن الرئيسية.
حظر التجوال في جنوب السودانووفق حظر التجوال يتعين على المحلات التجارية إغلاق أبوابها بحلول الخامسة مساء، في إطار إجراءات تعزيز الأمن، فيما أوضح مانوات عبر التلفزيون الرسمي "سوف نحمي كل الأسواق".
أخبار متعلقة
استشهاد ستة فلسطينيين في قصف للاحتلال على قطاع غزة
دون خسائر بشرية.. زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب محافظة بوشهر الإيرانية
ويسود اعتقاد بأن العنف الذي يستهدف المواطنين السودانيين هو نتيجة لعمليات القتل المزعومة بحق مواطني جنوب السودان على يد ميليشيات في مناطق نائية من دولة السودان الأسبوع الماضي.
الحرب الأهلية في دولة السودانوتسببت الحرب الأهلية في دولة السودان في مجاعة آخذة في الاتساع وفي أكبر أزمة نزوح في العالم.
وتفجر القتال بين القوات الموالية للقادة العسكريين المتنافسين في العاصمة الخرطوم في أبريل 2023، وامتدت إلى مناطق أخرى.