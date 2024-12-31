"الموج الأزرق" يغرق في "البحرين" وحلم النهائي يتحطم

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الكويت: بعد مباراة مثيرة في الدور قبل النهائي لبطولة خليجي 26 المقامة على أرضه، لم يتمكن المنتخب الكويتي من تحقيق حلم جماهيره ببلوغ المباراة النهائية، على الرغم من الدعم الجماهيري المبهر، بحضور 60 ألف متفرج (رقم قياسي في كأس الخليج) لمساندته أمام البحرين مساء الثلاثاء، وانتهت المواجهة بفوز البحرين بهدف دون مقابل.

وبذلك ضرب منتخب البحرين موعدًا مع نظيره العماني في المباراة النهائية لخليجي 26 التي تستضيفها الكويت والمقرر لها السبت المقبل 4 كانون الأول (يناير) الجاري باستاد جابر الأحمد الدولي.

حضور جماهيري "قياسي"

المنتخب البحريني نجح في تحقيق الفوز على نظيره الكويتي على أرضه ووسط جماهيره بهدف دون مقابل أحرزه محمد مرهون في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور قبل النهائي، وذلك وسط حضور جماهيري يقدر بـ 60.122 مشجعًا، وهو الأكبر في تاريخ بطولات الخليج.

بهذا الفوز، خرج صاحب الأرض والجمهور من البطولة، رغم النقص العددي الذي عانى منه المنتخب البحريني منذ الدقيقة 52 من زمن المباراة.

مكاسب تنظيمية وجماهيرية

وبعيداً عن عدم بلوغ المباراة النهائية، فقد كان النجاح الكويتي مذهلاً على المستوى التنظيمي والجماهيري، ليصبح "خليجي 26" من أكثر بطولات الخليج نجاحاً وحضوراً جماهيرياً، وزخماً إعلامياً، كما أن المنتخب الكويتي حقق ما هو أهم بنجاحه في إعادة جماهيره إلى المدرجات، بل وتحقيق الأرقام القياسية في عدد الحضور في أكثر من مباراة، وآخرها مباراته في قبل النهائي أمام البحرين.