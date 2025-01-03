وزير خارجية فرنسا: أملنا أن نرى سوريا آمنة بدون حروب واقتتال لذا يجب إسكات الأسلحة في كل أنحاء البلاد

أشار زير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الى أن "أملنا أن نرى سوريا آمنة بدون حروب واقتتال، ولذا يجب إسكات الأسلحة في كل أنحاء البلاد"، لافتاً الى أننا "صدمنا بالظروف الوحشية التي كان يعيش فيها المعتقلون خلال زيارتنا لسجن صيدنايا".

وكان قد أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، في وقت سابق من اليوم، "أننا سنقف إلى جانب ممثلي المجتمع المدني والمسيحيين في سوريا".

وكشف "أننا نعرض على الإدارة السورية الجديدة تقديم المعونة الفنية والقانونية لصياغة دستور للبلاد"، مضيفا "صدمنا خلال زيارتنا لسجن صيدنايا بالظروف الوحشية التي كان يعيشها المعتقلون فيه".

ودعا بارو الأكراد إلى "تسليم السلاح والاندماج في الحياة السياسية ولن نقبل بالإرهاب في سوريا"، وتابع: "سنبادر إلى إرسال خبراء نزع الأسلحة الكيميائية في سوريا".

وكان قد ووصل وزير الخارجية الفرنسي صباح الجمعة إلى دمشق للقاء الادارة الجديدة، حيث بدأ بارو زيارته بلقاء زعماء الطوائف المسيحية وزيارة سجن صيدنايا.