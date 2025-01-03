الامارات | تطبيق من "زوماتو" يوفّر خدمة سيارات إسعاف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ تطبيق هندي شهير لتوصيل الوجبات توفير خدمة سيارات إسعاف خاصة، مستندا إلى خبرته اللوجستية لمعالجة الثغر في نظام الرعاية الصحية في الدولة الآسيوية.

وأعلنت شركة "بلينكيت" Blinkit التابعة لمجموعة "زوماتو" Zomato المتخصصة في التسوق عبر الإنترنت، أنها استحدثت خدمة توفير سيارات إسعاف "يمكن الركون إليها"، مجهّزة بالمعدات والأدوية اللازمة والفرق الطبية المؤهلة.

وسبق للمنصة أن أثبتت قدراتها في الهند خلال السنوات القليلة الأخيرة بفضل شبكة من المستودعات المحلية وعشرات الآلاف من موظفي التوصيل.

ونوّعت المنصة أنشطتها، فلم تعد تقتصر على توصيل الوجبات، بل باتت تؤمّن توصيل منتجات تمتد من البقالة إلى الأجهزة الإلكترونية، وهي متاحة في غضون عشر دقائق.

لكنّ خوضها المجال الصحي يشكّل خطوة جديدة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "بلينكيت" ألبيندر دندسا في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "إنها خطوة أولى نحو حل مشكلة توفير خدمة إسعاف سريعة وموثوق بها في مدننا".

وأوضح دندسا إن الشركة التي وفرت اعتبارا من الخميس خمس سيارات إسعاف في غوروغرام، إحدى ضواحي العاصمة نيودلهي، تعتزم توسيع خدمتها بحيث تشمل "كل المدن الكبرى خلال السنتين المقبلتين".

وإذ أكد أن "الهدف ليس تحقيق الربح"، أضاف "سننشئ خدمة بتكلفة معقولة للزبائن ونستثمر لإيجاد حلول طويلة الأجل لهذه المشكلة البالغة الأهمية".

ويُتوقَع أن تُقابَل الخدمة الجديدة بالترحيب، إذ يعاني النظام الصحي الهندي نقصا في التمويل وفي القدرات البشرية.

وأظهرت دراسة أجراها معهد "أول إنديا إنستيتيوت أوف ميديكال سيانسز" عام 2020 أن سيارات الإسعاف متوافرة لدى 88 في المئة من مستشفيات المناطق من المستوى الثانوي، ولكن "لا يتوافر المسعفون اللازمون لها إلاّ لدى 3 في المئة منها".