شكرا لقرائتكم خبر عن مراسل "القاهرة الإخبارية": الاحتلال مستمر في تصعيد عدوانه ضد الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن الغارات الإسرائيلية والكثافة التي تطلقها الطائرات المسيرة وطائرات الكوادكوبتر والطائرات المروحية من صواريخ في عدة مناطق، والمجازر المرتكبة في كافة أنحاء غزة، تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تصعيد عدوانه ضد الفلسطينيين.

وأضاف جبر، اليوم، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه منذ ساعات فجر هذا اليوم وحتى هذه اللحظة، استشهد في قطاع غزة أكثر من 71 شخصًا جراء الغارات الإسرائيلية المكثفة على مناطق مختلفة في القطاع.

وأشار إلى أن العدد الأكبر من الشهداء كان في مدينة غزة، حيث ارتقى نحو 32 شهيدًا في غارات إسرائيلية متواصلة على المدينة، آخرها كانت في محيط مقر الصناعة التابع لوكالة "أونروا"، حيث استهدفت الطائرات المسيرة مجموعة من الفلسطينيين، ما أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة آخرين.

وأوضح أنه من بين الشهداء الذين ارتقوا اليوم، هناك مجموعة من الفلسطينيين الذين كانوا يسيرون في شارع اللبابيدي في وسط مدينة غزة، كما استهدفت الغارات مخيم الشاطئ إلى الغرب من المدينة، بالإضافة إلى حي التفاح وحي الشجاعية إلى الشرق منها.

وأكد، أن شمال قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي موسع منذ أكثر من 83 يومًا متتاليًا، لا تزال الطائرات المسيرة تقوم بإطلاق النيران والقذائف والقنابل باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم.