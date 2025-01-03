المفوض السامي لحقوق الإنسان لمجلس الأمن: الجيش الإسرائيلي يقتل بشكل عشوائي ويعتقل الأطقم الطبية في غزة

أشار المفوض السامي لحقوق الإنسان لمجلس الأمن فولكر تورك، الى أن "مأساة حقيقية تجري أمام أعيننا في غزة حيث يستهدف الجيش الإسرائيلي المستشفيات عمداً"، لافتاً الى أن "الجيش الإسرائيلي يقتل بشكل عشوائي ويعتقل الأطقم الطبية في غزة".

ورأى تورك، أن "تدمير مستشفى كمال عدوان آخر المستشفيات في شمالي غزة صاحبه إعتقالات وتعذيب للمدنيين والأطباء".