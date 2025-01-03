أشار المفوض السامي لحقوق الإنسان لمجلس الأمن فولكر تورك، الى أن "مأساة حقيقية تجري أمام أعيننا في غزة حيث يستهدف الجيش الإسرائيلي المستشفيات عمداً"، لافتاً الى أن "الجيش الإسرائيلي يقتل بشكل عشوائي ويعتقل الأطقم الطبية في غزة".
ورأى تورك، أن "تدمير مستشفى كمال عدوان آخر المستشفيات في شمالي غزة صاحبه إعتقالات وتعذيب للمدنيين والأطباء".
كانت هذه تفاصيل خبر المفوض السامي لحقوق الإنسان لمجلس الأمن: الجيش الإسرائيلي يقتل بشكل عشوائي ويعتقل الأطقم الطبية في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.