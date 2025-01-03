مكافحة الإرهاب البريطانية تدعو إلى اليقظة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: حثت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية على اليقظة بشأن خطر وقوع حوادث إرهابية مقلدة بعد الهجوم الذي وقع في نيو أورليانز وأسفر عن مقتل 14 شخصًا كانوا يحتفلون بالعام الجديد.

قُتل الجاني المزعوم، وهو المخضرم في الجيش الأميركي شمس الدين جبار، برصاص الشرطة وقيل إنه أقسم بالولاء لتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي (داعش).

وتبع المأساة انفجار شاحنة تيسلا سايبرترك في لاس فيغاس، وهو الانفجار الذي أسفر عن مقتل السائق وإصابة آخرين، على الرغم من عدم الاعتقاد بأن الحادثين مرتبطان.

التهديد الإرهابي للمملكة المتحدة "كبير" حاليًا وكان عند هذا المستوى الثالث من خمسة مستويات منذ فبراير 2022 ولكن المستوى المتصور يخضع لإعادة التقييم باستمرار.

وانضم رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر بالفعل إلى زعماء العالم الآخرين في إدانة الهجوم. ووصف ضابط مكافحة الإرهاب البارز التهديد الموجه للبلاد مؤخرًا بأنه "مشتعل".

ويستعد زعماء العالم لعودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية، وهي الشبكة التي أحدثت دمارًا كبيرًا من عام 2014 إلى عام 2017 قبل أن يتم قمعها من قبل القوات الأميركية.

الأمن القومي

وقالت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية إنها ستنظر في الأحداث الدولية وما إذا كانت ستخلف أي آثار على الأمن القومي للمملكة المتحدة.

وقال متحدث باسمها: "إن أفكارنا مع كل المتضررين من الأحداث المروعة في نيو أورليانز بما في ذلك زملاؤنا في إنفاذ القانون في الولايات المتحدة".

وأضاف: "يظل مستوى التهديد الإرهابي في المملكة المتحدة عند مستوى "كبير"، مما يعني أن الهجوم محتمل"، وأكد أن "اليقظة العامة أمر بالغ الأهمية لجهودنا للحفاظ على سلامة مجتمعاتنا ونستمر في مطالبة الناس بالإبلاغ عن أي شيء لا يبدو صحيحًا للشرطة".

ودعا المتحدث المواطنين إلى "الاتصال دائمًا برقم 999 في حالة الطوارئ".

مستوى التهديد

كان مستوى التهديد في المملكة المتحدة "شديدًا" بعد هجوم على مستشفى في ليفربول ولكن تم تخفيضه إلى "كبير" في فبراير 2022.

وتم إحباط ما لا يقل عن أربع مؤامرات إرهابية في المملكة المتحدة منذ ذلك الحين.

وفي العام الماضي، خطط العرفات حسن لقتل شخص في هجوم غير محدد في لندن، لكن تم القبض عليه وظهر أمام المحكمة. كما أحبطت الشرطة إدوارد ليتل قبل أن يتمكن من تنفيذ هجوم مسلح في هايد بارك.

في عام 2023، تم القبض على محمد سهيل فاروق للاشتباه في تخطيطه لهجمات إرهابية على مستشفى وقاعدة لسلاح الجو الملكي في ليدز. وفي فبراير 2024، أدين طالب جامعي كتب دليلاً إرشاديًا حول الأسلحة والقنابل مخصصًا لـ "المنبوذين" و"اللاأخلاقيين" بارتكاب جرائم إرهابية.

كلام وزير الخارجية

وبعد حادث نيو أورليانز، في أميركا، غرد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: "قلوبنا مع شعب نيو أورليانز وكل المتضررين من هذا الهجوم المروع.

وأضاف: "فريقنا القنصلي في الولايات المتحدة على استعداد لمساعدة أي مواطن بريطاني متضرر".

وقال لامي: "يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي الآن في هذا باعتباره حادثًا إرهابيًا - هذا وضع سريع الحركة، ونحن نستمر في انتظار مزيد من المعلومات".

استجابت وزارة الداخلية لطلب التعليق بنصح المواطنين البريطانيين باتباع النصائح المحلية والبقاء في حالة تأهب، وأن الوضع قيد المراجعة المستمرة.