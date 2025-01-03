يوحنا العاشر التقى بارو وتأكيد "دور فرنسا والمجتمع الدولي بدعم عملية انتقالية بسوريا تسمح بتمثيل كل المكونات"

استقبل بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر وزير الخارجية الفرنسي جان نوبل بارو، في حضور بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي وممثل بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للسريان الارثوذكس افرام الثاني.

وتم خلال اللقاء البحث في الاوضاع المستجدة في سوريا مع التشديد على "اهمية ان تكون سوريا دولة ديمقراطية على اساس المواطنة والمساواة والكرامة الانسانية، اضافة الى اهمية التربية والتعليم واطلاق حوار وطني، يشمل جميع مكونات الوطن دون تمييز على اساس طائفي او سياسي، حوار ينبثق عنه العمل المشترك على دستور يضمن حقوق الجميع وواجباتهم".

كما تم التأكيد على "دور فرنسا والمجتمع الدولي في الوقوف الى جانب الشعب السوري، وهو على مفترق طرق مفصلية، في دعم عملية انتقالية سياسية تسمح بتمثيل كافة المكونات الوطنية".