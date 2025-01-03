رالي دكار: لاتيغان وساندرز الأسرع في المرحلة التمهيدية

الرياص - اسماء السيد - بيشة : أحرز السائق الجنوب إفريقي هينك لاتيغان المرحلة التمهيدية في رالي دكار الصحراوي لفئة السيارات الجمعة، مع افتتاح النسخة السادسة تواليا في السعودية حتى السابع عشر من كانون الثاني/يناير على مسافة 8 آلاف كيلومتر.

وتقدم لاتيغان على متن تويوتا هيلوكس بفارق ثانية على السويدي ماتياس إكستروم (فورد أم سبورت) في المرحلة البالغ طولها 29 كلم في بيشة (جنوب غرب)، فيما حل حامل اللقب خمس مرات القطري ناصر العطية (داسيا ساندرايدرز) في المركز الثالث بفارق عشرين ثانية.

ولا تُعتمد أزمنة المرحلة التمهيدية رسميا، لكن أصحاب المراكز العشرة الأولى يكون بمقدورهم اختيار مراكز الانطلاق في المرحلة الأولى السبت في بيشة على مسافة 499 كلم بينها 413 مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت.

وانهى حامل اللقب الإسباني كارلوس ساينس (فورد) الذي أصبح أكبر سائق يتوج العام الماضي بعمر الحادية والستين، المرحلة في المركز الخامس والعشرين، في ما حل بطل العالم السابق للراليات تسع مرات الفرنسي سيباستيان لوب (داسيا) سابعا في مسعاه لاحراز لقب دكار للمرة الأولى من محاولته التاسعة.

أما السعودي يزيد الراجحي (أوفردرايف ريسينغ)، فأنهى المرحلة في المركز الثامن عشر.

وفي الدراجات النارية، كان الأسترالي دانيال ساندرز، المتوج برالي المغرب، الأسرع (كيه تي أم) بفارق 12 ثانية عن البوتسواني روس برانش (هيرو) والإسباني الشاب إدغار كانيت (كيه تي أم).

وجاء حامل اللقب الأميركي ريكي برابيك (هوندا) في المركز الرابع.

ويخوض 778 مشاركا من 72 دولة في مختلف الفئات منافسات الرالي الذي يمتد على 12 مرحلة وصولا إلى شبيطة على الحدود الإماراتية في 17 الجاري.

وصحيح أن النسخة السابعة والأربعين يطلق عليها رالي دكار، لكن المرة الأخيرة استضافت العاصمة السنغالية هذا الرالي كانت في 2007، قبل أن تبتعد المنافسات عن القارة الإفريقية لأسباب أمنية. انتقل الرالي إلى أميركا الجنوبية قبل أن تحتضنه السعودية منذ 2020.

ترتيب الخمسة الأوائل في فئة السيارات

1 الجنوب إفريقي هينك لاتيغان (تويوتا غازو ريسينغ) 15:28 دقيقة

2 السويدي ماتياس إكستروم (فورد أم سبورت) بفارق ثانية

3 القطري ناصر العطية (داسيا ساندرايدرز) بفارق 20 ثانية

4 الليتواني روكاس باتسيوشكا (أوفردرايف رايسينغ) بفارق 21 ثانية

5 البرتغالي جواو فيريرا (إكس ريد ميني) بفارق 26 ثانية

ترتيب الخمسة الأوائل في فئة الدراجات النارية

1 الأسترالي دانيال ساندرز (ريد بول كيه تي أم) 16:51 دقيقة

2 البوتسواني روس برانش (هيرو) بفارق 12 ثانية

3 الإسباني إدغار كانيت (ريد بول كيه تي أم) بفارق 12 ثانية

4 الأميركي ريكي برابيك (مونستر إنرجي هوندا) بفارق 18 ثانية