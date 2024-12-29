الخليج اليوم .. وصول 3 قوافل مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة ضمن "الفارس الشهم 3"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

عبرت 3 قوافل محملة بمساعدات إنسانية إماراتية متنوعة خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصرية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين خلال الظروف الراهنة وضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية.

وتتألف القوافل من 28 شاحنة تحمل على متنها أكثر من 445 طنا من المساعدات الإنسانية تتضمن المواد الإغاثية من الطحين والطرود الغذائية وكسوة الشتاء والاحتياجات الضرورية الأخرى.

ويصل بذلك عدد قوافل المساعدات التي دخلت إلى القطاع، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، إلى 147 قافلة تتألف من 2245 شاحنة.

وتسعى دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية "الفارس الشهم 3" إلى ترسيخ دورها الإنساني والإغاثي منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة؛ لدعم الأشقاء الفلسطينيين ورفع المعاناة عنهم واستمرار تلبية احتياجاتهم في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع، من خلال تنفيذ المشاريع الإغاثية لتخفيف معاناة الأسر الفلسطينية النازحة، في خطوة إنسانية تهدف من خلالها إلى مساندة الأشقاء هناك.