شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: الاحتلال نفذ ما لا يقل عن 136 غارة واستهدف 27 مستشفى بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنها وثقت وقوع ما لا يقل عن 136 غارة استهدفت 27 مستشفى على الأقل في قطاع غزة.

يذكر أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أعلنت الثلاثاء أن الجيش الإسرائيلي استخدم قنابل تزن 2000 رطل على مستشفيات غزة، مؤكدة أن الاعتداءات الإسرائيلية فيها استهداف دقيق للأشخاص داخل المستشفيات.

وفى تقرير جديد للمفوضية، إن حجم الاعتداءات الإسرائيلية على مستشفيات غزة يعكس تجاهلا صارخا للقانون الدولي الإنساني، مشددة على أن هجمات إسرائيل سببت دمارا مروعا بمستشفى كمال عدوان وتركت السكان دون رعاية.