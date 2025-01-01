شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. ضبط 6 شركات ومكاتب سياحية من سماسرة الحج والعمرة والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة إحباط هجوم إرهابي لتنظيم "داعش" في ولاية بونتلاند بالصومال انتشال جثتين وإنقاذ 17 مهاجرًا تونسيًا من قارب منكوب

رحلات حج وعمرة وهمية

ضبط سماسرة الحج

الدمام - شريف احمد - ضبطت وزارة الداخلية المصرية 6 شركات ومكاتب سياحية بتهمة النصب على الراغبين في الحج والعمرة، وذلك في إطار جهودها للحد من تلاعب سماسرة الحج في مصر.ووجهت للشركات والمكاتب السياحية تهمة التضليل والنصب على راغبي الحج والعمرة.وخسب قناة الإخبارية، فقد اتُخذت الإجراءات ضد تلك الشركات بعد بلاغات قُدمت إلى شرطة السياحة المصرية، أو معلومات وصلت لشرطة السياحة بأن هذه الشركات تؤدي عملًا غير مشروع، أو دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة.المعلومات أكدت وجود 6 شركات تعمل دون ترخيص، وتمارس النصب والاحتيال على المواطنين المصريين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تنظيم رحلات حج وعمرة لهم، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة على خلاف الحقيقة.إلى جانب الترويج نشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وقال باسل السيسي عضو الجمعية العمومية لغرفة شرطة السياحة المصري لقناة الإخبارية: وزارة الداخلية المصرية بدأت أخيرًا في التعامل مع بعض الأفراد والكائنات الوهمية باهتمام ونشاط، خاصة بعد موسم الحج المنتهي الذي شهد بعض المشكلات، بسبب بعض من مارسوا هذا العمل دون الحصول على ترخيص.تصميم واعتزام من الدولة المصرية لضبط سماسرة الحج، والقضاء على ظاهرة النصب والاحتيال على المواطنين المصريين بعوة أداء مناسك الحج، والتلاعب بأحلام الراغبين في أداء الحج والعمرة.لذا تعمد الداخلية المصرية على ضبط الشركات المخالفة.