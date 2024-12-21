شكرا لقرائتكم خبر عن القصف لا يتوقف.. استشهاد فلسطينيين في الشجاعية والنصيرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، استهدف حي الشجاعية بمدينة غزة، ومخيم النصيرات وسط القطاع.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف منازل عدة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهد فلسطيني في غارة إسرائيلية على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر اليوم إلى 23 شهيدًا بينهم أطفال ونساء. الضفة الغربية من ناحية أخرى، استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى جنين الحكومي، بأن الشاب الفلسطيني استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية، عندما اقتحمت تلك القوات لبلدة فقوعة قضاء بمدينة جنين.

وفي سياق متصل، اعتدى عشرات المستوطنين على بلدة سوسية بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثمانية فلسطينيين في بلدة برقة بمدينة نابلس، من بينهم جريح، وثلاثة فلسطينيين من مدينة بيت لحم.