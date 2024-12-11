الخليج اليوم .. قبل كأس الخليج.. إقالة مدرب منتخب قطر وتعيين بديله

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم الأربعاء انتهاء العلاقة مع الإسباني ماركيز لوبيز مدرب المنتخب الأول وتعيين مساعده ومواطنه لويس غارسيا خلفاً له مؤقتاً.

ونشر الاتحاد تغريدة على حسابه في منصة إكس (تويتر سابقا) قدم خلالها الشكر للمدرب "على الجهود الكبيرة والإنجازات التي حققها خلال فترة إشرافه على تدريب منتخبنا الوطني. كل التوفيق لك في مسيرتك القادمة".

وأوضح في بيان مقتضب أنه تم "الاتفاق على تكليف الإسباني لويس غارسيا مدربا جديدا لقيادة (العنابي) في كاس الخليج السادسة والعشرين في الكويت".

وأشار البيان إلى أن غارسيا المدرب الأسبق لنادي إسبانيول أعرب عن امتنانه للاتحاد وللمدرب السابق لوبيز على إتاحة الفرصة له لقيادة المنتخب القطري خلال كأس الخليج التي ستقام خلال الفترة ما بين 21 ديسمبر الحالي حتى الثالث من يناير المقبل.

وكان لوبيز تولى تدريب المنتخب القطري منذ السادس من ديسمبر 2023 بديلاً للبرتغالي كارلوس كيروش الذي أقيل من منصبه قبلها، وقاد "العنابي" إلى الظفر بكأس آسيا 2023 التي جرت في الدوحة مطلع العام 2024 دون خسارة.

وقاد ماركيز المنتخب القطري في 17 مباراة فاز في 12 منها وتعادل في اثنتين، وخسر ثلاث مباريات.

وكانت الهزائم الثلاث للمدرب خلال المرحلة الثالثة من تصفيات مونديال 2026 الأمر الذي عقد وضعية المنتخب القطري الذي وجد نفسه في المركز الثالث في المجموعة الأولى متأخراً بفارق ثلاث نقاط عن الإمارات الثالثة وست عن أوزبكستان الثانية وتسع عن إيران المتصدر.

أما غارسيا فتولى تدريب نادي إسبانيول موسم 2022–2023 قبل أن يتعاقد معه الاتحاد القطري كمساعد للوبيز بطلب من الأخير بعد 20 يوماً من توليه المهمة.