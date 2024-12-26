الخليج اليوم .. شطر جسدها إلى نصفين.. إعدام مدان يمني قتل والدته في عدن

نفذت نيابة استئناف جنوب محافظة عدن (جنوبي اليمن)، حكم الإعدام تعزيرًا بحق مدان بقتل والدته بطريقة وحشية عام 2020.

وبحسب إعلام النيابة العامة، فإن حكم إعدام، عفيف سالم محمد الحاج، نفذ في ساحة السجن المركزي بالمنصورة، لقتله والدته، فطومة عمر عبدالله باسحيم.

المدان قبل تنفيذ الاعدام

وقضى منطوق حكم الإعدام الذي جرى تنفيذه بالحكم على عفيف سالم محمد الحاج بالإعدام قصاصاً رمياً حتى الموت لقتله المجني عليها والدته فطومة عمر عبدالله باسحيم عمداً وعدواناً.

وفي 27 أبريل/نيسان 2020، أقدم عفيف الحاج على قتل والدته وشطر جسدها إلى نصفين مع قطع رأسها ووضعها في حقيبة، في منطقة دار المعلمين بمديرية خور مكسر.