الخليج اليوم .. شركة أبل تعلن عن خططها للتوسع في السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت شركة أبل عن خططها للتوسع في السعودية بدءاً بإطلاق متجر "Apple Store" عبر الإنترنت في صيف عام 2025.

وكشفت الشركة أنه ابتداء من عام 2026 ستبدأ في افتتاح أول متاجرها في المملكة، كخطوة أولى يليها افتتاح عدد من المتاجر الأخرى.

كما كشف الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، عن خطط الشركة لافتتاح متجر في منطقة الدرعية.

كانت شركة "أبل" قد اختارت العاصمة الرياض مقرا لأكاديميتها "Apple Developer Academy"، ليصبح أول فرع لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستُخصص في مرحلتها الأولى للمبرمجات والمطورات، دعمًا لجهود تمكين المرأة والإصلاحات الاجتماعية الضخمة لرؤية المملكة 2030.

وذلك عبر الشراكة بين شركة "أبل" العالمية والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز ممثلا بأكاديمية طويق، إلى جانب جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.