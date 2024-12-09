رغم وقف إطلاق النار.. مقتل شخصين في غارة للاحتلال على جنوب لبنان

الدمام - شريف احمد - قتل رجل وامرأة في غارة إسرائيلية على بلدة دبين في جنوب لبنان، حسبما قالت وزارة الصحة اللبنانية يوم الأحد، وذلك رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال جيش الحتلال الإسرائيلي إنه هاجم أعضاء من حزب الله كانوا يعملون في مخزن للأسلحة.

وكانت غارتان إسرائيليتان قد أسفرتا عن مقتل 6 أشخاص في جنوب لبنان يوم السبت، حسبما قالت وزارة الصحة اللبنانية.

كانت وزارة الصحة قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، أن عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بلغ منذ الثامن من أكتوبر 2023، أربعة آلاف و47 قتيلًا، و16 ألفًا و593 جريحًا.

أعلن الجيش اللبناني الأحد تعزيز وحدات مراقبة الحدود مع سوريا بعد دخول فصائل المعارضة المسلحة دمشق، وإعلانها إسقاط الرئيس بشار الأسد.



وأوضح الجيش في بيان: "في ظل التطورات المتسارعة والظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة... جرى تعزيز الوحدات المكلفة مراقبة الحدود الشمالية والشرقية وضبطها بالتزامن مع تشديد إجراءات المراقبة".

هروب بشار الأسد

كانت أفادت وكالة رويترز للأنباء، أنها تأكدت من أنباء تحطم طائرة كانت تقل بشار الأسد أثناء هروب من دمشق.

وهرب "الأسد"، من دمشق بعد دخول فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة السورية.



سقوط بشار الأسد

هذا وألقت فصائل المعارضة السورية، بيان فتح دمشق وسقوط نظام بشار الأسد عبر التلفزيون الرسمي.

وأكدت أن فصائل المعارضة، فتحت دمشق وأسقطت بشار الأسد وأطلقت سراح جميع المعتقلين.

كما أعلنت الفصائل المسلحة فجر الأحد أنها بدأت بالدخول إلى العاصمة دمشق، بعد ساعات على تأكيدها أنها سيطرت على مدينة حمص، ثالث كبرى مدن البلاد.