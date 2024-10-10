شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد السعودية" تحذر: أمطار وسيول ورياح شديدة بـ 8 مناطق بينها مكة والمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الوطني للأرصاد بـ المملكة العربية السعودية، عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة، حيث تشهد 8 مناطق رياحا شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وهذه المناطق تشمل( هى مكة المكرمة والشرقية والمدينة المنورة وعسير وجازان والباحة وحائل وتبوك9.



فى هذا السياق، أصدر المركز تحذيرا لمنطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية، وتستمر هذه الحالة حتى مساء اليوم الخميس. وفق "سبق" .



وبالنسبة إلى المدينة المنورة فتشهد رياحا شديدة وأمطارًا وتدنٍّ في الرؤية وأتربة مثارة ، كما تشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.



وتشهد منطقة جازان أيضًا أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، كما تشهد منطقة حائل أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية.



ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وكذلك تشهد منطقة تبوك رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية وارتفاع الأمواج.



وفى وقت سابق، أكد المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة (مكة المكرمة) أسامة الزيتوني، رفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة لمواجهة الأمطار الرعدية التي تشهدها المنطقة، وفق قناة الإخبارية السعودية .



وقال الزيتوني "إننا على استعداد لحماية الأرواح والممتلكات خلال هذه الحالة الجوية"، مضيفا أن "الأمانة على تواصل التنسيق مع الجهات المعنية مثل المركز الوطني للأرصاد وجهاز الدفاع المدني".