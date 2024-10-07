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حرب لبنان.. مقتل 6 وإصابة 11 آخرين في غارة إسرائيلية

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د ب أ - بيروت 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب 11 آخرون في وقت متأخر، اليوم الأحد.
وأشارت إلى أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت مبنى في منطقة جبل لبنان. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

حرب إسرائيل على لبنان

واستهدفت الغارة قريتي كيفون والقماطية، اللتان يتواجد فيهما حزب الله وحركة أمل في جبل لبنان.
وتعد هذه هي الغارة الثانية التي تتعرض لها المنطقة خلال هذا الأسبوع، وسببت حالة من الذعر بين سكان القريتين.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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