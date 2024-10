شكرا لقرائتكم خبر عن حرب لبنان.. مقتل 6 وإصابة 11 آخرين في غارة إسرائيلية والان نبدء بالتفاصيل

حرب إسرائيل على لبنان

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب 11 آخرون في وقت متأخر، اليوم الأحد.وأشارت إلى أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت مبنى في منطقة جبل لبنان. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)واستهدفت الغارة قريتي كيفون والقماطية، اللتان يتواجد فيهما حزب الله وحركة أمل في جبل لبنان.وتعد هذه هي الغارة الثانية التي تتعرض لها المنطقة خلال هذا الأسبوع، وسببت حالة من الذعر بين سكان القريتين.