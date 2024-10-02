إسرائيل تشن غارات جديدة على بيروت بعد الهجوم الصاروخي الإيراني

أخبار متعلقة غزة.. استشهاد 18 فلسطينيًا في قصف للاحتلال على مدرسة إيواء ومنزل في 24 ساعة.. مقتل 55 شخصًا جراء الهجمات الإسرائيلية على لبنان

الدمام - شريف احمد - شنت مقاتلات الاحتلال سلسلة جديدة من الهجمات على العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الأربعاء.وأعلن جيش الاحتلال على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أن الجيش يهاجم "أهدافا إرهابية" في بيروت.وأصدر العديد من أوامر الإخلاء للسكان المقيمين في العديد من المباني، في الضواحي الجنوبية من بيروت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.ولم ترد أي تقارير في بادئ الأمر عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار.جاء ذلك بعد ساعات من شن إيران هجوما صاروخيا واسعا على الأراضي المحتلة، حيث أطلقت حوالي 180 صاروخًا مساء أمس الثلاثاء، حسب تقديرات أولية صادرة عن الجيش الإسرائيلي.وأدى التصعيد المستمر إلى تزايد المخاوف من أن تكون المنطقة على شفا حرب شاملة إقليمية.