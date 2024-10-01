شكرا لقرائتكم خبر عن قصف صاروخي وأصوات انفجارات في محيط العاصمة السورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت وكالة الأنباء الألمانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، بوقوع قصف صاروخي وسماع دوي أصوات انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وسائط الدفاع الجوي السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق.

وتحدث سكان يعيشون غرب العاصمة دمشق عن "قصف إسرائيلي هو الاعنف منذ عدة أشهر"، وأن الدفاعات الجوية تصدت لعدد من الصواريخ وشوهدت وهي تنفجر في الجو، وأن القصف الاسرائيلي كان على 3 دفعات".