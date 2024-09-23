شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان شخصين جراء السيول المتواصلة في الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل التقلبات الجوية التي تعرفها الجزائر منذ أسابيع، حصد المزيد من الضحايا، خاصة في ظل استمرار تساقط الأمطار الغزيرة على العديد من مناطق البلاد.

وذكرت صحيفة الخبر، اليوم الاثنين، أن الأمطار الغزيرة التي تساقطت، ليلة أمس الأحد، متبوعة ببرد والتي مست مختلف تراب إقليم ولاية المدية جنوبي العاصمة الجزائرية، تسببت بفقدان شخصين كانا على متن شاحنة وسيارة جرفتهما سيول الوادي ببلدة عين بوسيف. البحث عن مفقودين

نجح شخصان في النجاة، كما جرى انقاذ شخص ثالث بعد تدخل عناصر جهاز الدفاع المدني الذي قال اليوم الاثنين، إنه يواصل البحث عن شخص مفقود بالمنطقة.

وكشف الدفاع المدني عن تدخلات أخرى له بولايتي المسيلة شرقي الجزائر، وورقلة جنوبي البلاد.

وتوقع الديوان الجزائري للأرصاد الجوية استمرار تساقط الأمطار الغزيرة على 21 ولاية تقع إلى الشرق والجنوب الشرقي للبلاد.

